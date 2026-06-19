Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'nin son etabı olan Halkalı-Arnavutköy hattının açılışına katıldı. Buradaki programının ardından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ne geçen Erdoğan, Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.