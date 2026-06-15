Modern mimarisi, kat içi tır sirkülasyonu ve güçlü ulaşım bağlantılarıyla öne çıkan Motim İSTOÇ, ticaret, depolama ve lojistik ihtiyaçlarını tek çatı altında buluşturan, İstanbul’un küresel ticaret vizyonuna değer katan modern bir ticari ekosistem olarak tasarlandı.

Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), İstanbul’un en önemli ticaret merkezlerinden İstanbul Toptancılar Çarşısı’nda (İSTOÇ) 400 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiği Motim İSTOÇ Ticaret Merkezi projesinin satış ofisini açarak ön satış sürecini başlattı. Toplam 155 bin metrekare inşaat alanına sahip proje, modern ticaretin ihtiyaçlarına uygun mimarisi, lojistik avantajları ve yatırım potansiyeliyle bölgenin yeni ticaret merkezi olmaya hazırlanıyor.

İstanbul’un en stratejik sanayi ve ticaret aksı olan İSTOÇ Mahmutbey bölgesinde yer alan Motim İSTOÇ Ticaret Merkezi, 25 bin 807 metrekare arsa üzerinde geliştiriliyor. Aralık 2028’de tamamlanması hedeflenen projede, tamamı ticari kullanıma yönelik tasarlanan 277 bağımsız bölüm yer alıyor. Mağaza, showroom, depo ve lojistik merkez olarak kullanılabilecek esnek mimari yapılara sahip bu bağımsız bölümlerle, farklı sektörlerin ticari ve depolama ihtiyaçlarına çözüm sunulması amaçlanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu, TEM Otoyolu ve İstanbul Havalimanı gibi stratejik ulaşım noktalarına yakın konumuyla öne çıkan Motim İSTOÇ, ulusal ve uluslararası lojistik ağlara doğrudan erişim imkânı sağlarken, şehir içi tedarik zincirinde de önemli zaman ve maliyet avantajı oluşturuyor. Mall of İstanbul’a komşu konumda bulunan proje, metro ve otobüs hatlarına yakınlığıyla hem çalışanlar hem de ziyaretçiler açısından yüksek erişilebilirlik ve ulaşım kolaylığı sunuyor.

Yüksek güvenlikli ve modern bir ticari merkez alternatifi

Bakırcı GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Fatih Sağlam, Motim İSTOÇ Ticaret Merkezi’nin bölgenin dönüşümüne katkı sağlayacak önemli bir yatırım olduğunu belirterek “İSTOÇ, İstanbul’un yanı sıra Türkiye’nin en önemli ticaret merkezlerinden biri. Bölgede faaliyet gösteren işletmelerin değişen ihtiyaçlarını analiz ederek, ticareti kolaylaştıran, lojistik süreçleri hızlandıran ve yatırımcısına uzun vadeli değer sunan yeni nesil bir ticaret merkezi tasarladık” dedi. Motim İSTOÇ ile geleneksel ticaret kültürünü modern mimari ve teknolojik altyapıyla buluşturduklarını ifade eden Sağlam, “Yüksek erişilebilirlik, maksimum operasyonel verimlilik ve sürdürülebilir altyapı sunarak İstanbul’un küresel ticaret vizyonuna değer katan, nesiller boyu aktarılacak modern bir ticari ekosistem inşa etmeyi hedefliyoruz. Motim İSTOÇ, bölge esnafı için en güncel deprem yönetmeliklerine uygun, yüksek güvenlikli ve modern bir ticari merkez alternatifi sunacak. Mevcut ticari hareketliliği; lojistik açıdan daha erişilebilir, güvenli ve yönetilebilir bir altyapıyla besleyerek İSTOÇ ve çevresinin ticari potansiyelini ve marka değerini yukarı taşıyacak” diye konuştu.

100’den fazla sektöre hitap edecek

İSTOÇ ve İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde (İkitelli OSB) faaliyet gösteren 100’den fazla farklı sektöre hizmet verecek şekilde planlanan Motim İSTOÇ Ticaret Merkezi’nin ticaret ve depolama ihtiyacını tek çatı altında karşılayacağını dile getiren Fatih Sağlam, şunları söyledi:

“Projemizin, tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki modern ve nitelikli ticari alan ihtiyacına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Motim İSTOÇ Ticaret Merkezi’nin en dikkat çekici özelliklerinden biri, ticari operasyonları kolaylaştıran mimari yapısı olacak. Projede 6 metre brüt tavan yüksekliği ve 12 metre genişliğindeki kat içi yollar sayesinde lojistik süreçler maksimum verimlilikle yürütülebilecek. B3, B2, B1 ve zemin katlara doğrudan giriş-çıkış imkânı sunulan projede, diğer katlara ise bina içindeki rampalar aracılığıyla erişim sağlanacak. Böylece tüm katlara ve bağımsız bölümlere TIR giriş-çıkışı mümkün olacak. Projede ayrıca yangın söndürme sistemleri, jeneratör altyapısı, gri su geri dönüşüm sistemi, elektrikli araç şarj istasyonları ile modern iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun teknolojik altyapı çözümleri sunacağız. Ayrıca profesyonel yönetim ofisi 7/24 güvenlik, kamera sistemleri ve kontrollü giriş-çıkış noktalarıyla verimli ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefliyoruz. Çatı katı açık otopark alanımız ise hem işletme sahipleri hem de misafirler için büyük bir erişim ve park kolaylığı sağlayacak.”

Ön satışa özel avantajlar

Motim İSTOÇ Ticaret Merkezi’nde ön satış döneminde yatırımcılara özel ödeme seçenekleri sunduklarını açıklayan Fatih Sağlam, yüzde 25 peşinatla 36 ay vade farksız sabit ödeme ve yüzde 10 peşinatla 28 ay vade farksız sabit ödeme imkânı sağladıklarını belirtti. Projede yer alan ticari ünite fiyatlarının ise konum ve büyüklüklerine göre, yaklaşık 30 milyon TL ile 300 milyon TL arasında değiştiğini kaydeden Sağlam, “Motim İSTOÇ’un, lokasyonunun getirdiği yüksek ticari hareketliliği, modern mimari mühendislikle taçlandıran benzersiz bir yatırım değerine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Geniş inşaat alanı, kat içi tır sirkülasyonu gibi lojistik çözümleri ve sürdürülebilir bina özellikleri, projeyi sadece bugünün değil, geleceğin de en çok talep gören ticaret merkezi haline getiriyor” dedi. İSTOÇ bölgesindeki sınırlı nitelikli ve modern ticari alan arzının Motim İSTOÇ’un prim potansiyelini daha artırdığına dikkat çeken Sağlam, şöyle devam etti:

“Projemizin ticaretin kalbinde yer alan konumu, sunduğu yapısal üstünlükler, yüksek varlık koruması, sürdürülebilir değer artışı özelliği ile hem yatırımcılara hem de bölge ekonomisine uzun vadeli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Tamamlandığında bölgenin en prestijli A sınıfı ticaret merkezi konumuna erişecek olan Motim İSTOÇ, yatırımcılara bölge ortalamasının üzerinde bir kira getirisi ve oldukça kısa bir amortisman (geri dönüş) süresi vadediyor.”