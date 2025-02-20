Bakan Tunç, TÜSİAD yöneticilerinin Türkiye'deki hukuk güvenliği hakkında yaptığı eleştiriler ve somut örnekler üzerinden yapılan açıklamaları da eleştirerek, "Bu tür ifadeler Türkiye'nin hak etmediği bir durumdur" dedi. Ayrıca, yapılan eleştirilerin, yürüyen soruşturmalar üzerinde etki yaratma amacı taşıdığını vurguladı.

TÜSİAD başkanlarının açıklamalarıyla ilgili olarak Bakan Tunç, "Soruşturma süreci devam ediyor. Gözaltı kararı verilmedi, ancak mevcut soruşturmaları etkilemeye yönelik tutumlar kabul edilemez" şeklinde konuştu.

Tunç, TÜSİAD'ın Türkiye'nin ekonomik başarılarına daha fazla vurgu yapması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin ihracatının 36 milyar dolardan 260 milyar dolara, yabancı sermaye yatırımlarının ise 22 yılda 273 milyar dolara çıktığını ifade etti. Ayrıca, geçmişteki olaylarda TÜSİAD'ın demokrasiyi savunmadığını belirten Tunç, Gezi olayları ve 15 Temmuz gibi dönemeçlerde TÜSİAD'ın tutumunu eleştirdi.

Bakan Tunç, deprem sonrası Türkiye'nin toparlanma sürecine yönelik eleştiriler hakkında da, "Hangi güçlü ülke böyle bir felaketin altından kalkabilir? Türkiye hakkında kara propaganda yapmak ekonomiye katkı sağlamaz" diyerek, bu tür açıklamaların ülkeye zarar vermemesi gerektiğini ifade etti.

TÜSİAD yöneticilerinin polis eşliğinde ifadeye götürülmesiyle ilgili soruya yanıt veren Tunç, "Hiçbir zaman tutuklama hoş bir görüntü değildir. Ancak, burada bir gözaltı kararı yok, sadece davet edilerek ifade alınmıştır" dedi ve Türkiye'ye fayda sağlamayan ayrışmalardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Belediyelere kayyum atanması konusuna da değinen Bakan Tunç, terörle bağlantılı belediye başkanlarına geçici görevlendirmeler yapıldığını belirtti. "Terörle bağlantılı veya yolsuzlukla suçlanan belediye başkanları, anayasal bir hak olarak görevden alınabilir" diyerek, kayyım uygulamalarının geçici görevlendirme olduğunu söyledi.