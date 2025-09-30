Bakan Yerlikaya, 31 Ekim’e kadar eski tip sürücü belgelerini yenilemeyenlerin artık bu belgeleri kullanamayacağını belirtti. Ayrıca, belirtilen süre içinde değişim yapmayan vatandaşların indirimli “harç değerli kağıt” ve “hizmet bedelinden” yararlanamayacağı uyarısında bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Süre uzatılmayacak. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih: 31 Ekim 2025. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli “harç değerli kağıt” ve “hizmet bedelinden” yararlanamayacaktır. Temmuz ayında eski sürücü belgesini değiştirmek için 1 milyon 424 bin 516 başvuru alındı. Günlük ortalama 64 bin 750 eski tip sürücü belgesi değiştirildi. Ancak uzatma kararının ardından talepler hızla düştü: Ağustos: 96 bin 134 başvuru (günlük ortalama 4 bin 577 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.) Eylül: 60 bin 703 başvuru (günlük ortalama 2 bin 890 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.) Halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim."