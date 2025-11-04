“Sermaye piyasaları Türkiye Yüzyılı hedeflerinin kilit bileşeni”

İstanbul’da düzenlenen 9. Sermaye Piyasaları Kongresi’nin açılışında konuşan Bakan Şimşek, Türkiye’de şirketlerin finansman kaynaklarının büyük bölümünün hâlâ bankacılık sistemi üzerinden sağlandığını belirterek, bu yapının değişmesi gerektiğini vurguladı:

“Türkiye’de şirketlerin finansman ihtiyacının sadece yüzde 12’si sermaye piyasalarından karşılanıyor. ABD’de bu oran yüzde 60, Avrupa Birliği’nde yüzde 30 civarında. Biz bankacılık ağırlıklı modelden sermaye piyasaları ağırlıklı modele geçmek istiyoruz. Bu, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize güçlü bir destek verecektir.”

Şimşek, 2025’in ilk 9 ayında finansmanın yüzde 34’üne yakınının sermaye piyasalarından sağlandığını hatırlatarak bu eğilimin devam edeceğini ifade etti.

“Manipülasyonla mücadele olmazsa olmazımız”

Bakan Şimşek, finansal manipülasyonlara karşı cezaların ağırlaştırılacağını belirtti. Bazı fonlar üzerinden yapılan manipülasyonlara dikkat çeken Şimşek, bu konuda yeni düzenlemelerin gündemde olduğunu söyledi:

“Manipülasyon ile mücadelenin çok boyutu var. Finansal okuryazarlık bunlardan biri ama yeterli değil. Cezaları çok daha ağır hale getirmemiz gerekiyor. Özellikle bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz. Bu eksiklikleri gidereceğiz ve mücadelenin dozunu artıracağız.”

“Borsa bir oyun alanı değildir”

Borsaya ilişkin açıklamalarda da bulunan Şimşek, yatırımcıların kısa vadeli kazanç yerine uzun vadeli ortaklık perspektifiyle hareket etmeleri gerektiğini söyledi:

“Borsa bir oyun alanı değildir. Uzun vadeli bir bakış açısıyla gerçek pay sahipliği tesis edilmelidir. Sermaye piyasalarında güveni güçlendirecek düzenlemeleri hayata geçireceğiz.”

“Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz”

Dezenflasyon sürecine değinen Şimşek, fiyat istikrarı ve mali disiplinin sermaye piyasalarının gelişimi açısından temel önemde olduğunu vurguladı:

“Fiyat istikrarı bizim en büyük önceliğimizdir ve burada ilerleme var. Mali disiplin, sermaye piyasalarının gelişmesine ciddi katkı sağlar. Sürdürülebilir cari açık da makro finansal istikrar açısından değerlidir.”

Şimşek, dezenflasyon programının ikinci evresinde olduklarını belirterek, nihai hedefin sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme olduğunu ifade etti.