Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı Ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. İstanbul’da düzenlenen toplantıda konuşan Bolat, hem aylık hem yıllık bazda ihracatta tarihi seviyelere ulaşıldığını belirterek, “Ekim ayında ihracatımız yüzde 2,3 artışla 24 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle en yüksek Ekim ayı ihracatı kaydedildi. Son on iki aylık toplamda 270,2 milyar dolara ulaşarak 270 milyar dolar eşiğini de aşmış olduk” dedi.

İhracatta 10 ayda 8,4 milyar dolarlık artış

Bakan Bolat, 2025 yılının ilk 10 ayında ihracatta sekiz ayda artış yaşandığını belirterek, “İlk 10 aylık dönemde yüzde 3,9 artış ile ihracatımızda net 8,4 milyar dolarlık bir artış gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Hizmet ihracatında da artışın sürdüğünü kaydeden Bolat, “Ocak-Ekim 2025 döneminde hizmet ihracatının 103,5 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz. Böylece yıllık bazda yüzde 5,4 artışla 121,2 milyar dolara yükselecek. Yıl başında belirlenen 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı hedefini Eylül ayında yakalamıştık; Ekim itibarıyla bu rakam 391,4 milyar dolara ulaştı” diye konuştu.

Son 30 ayın 22’sinde ihracat artışı kaydedildi

Bakan Bolat, son 30 ayda 22 defa ihracat artışı yaşandığını belirterek, “Bu Ekim ayı ile birlikte son 30 ayın 17’sinde aylık ihracat rekoru kırdık. 2023 yılında 1,5 milyar dolar, 2024 yılında 6,2 milyar dolar, 2025’in ilk 10 ayında ise 8,4 milyar dolarlık ihracat artışı sağlandı” dedi.

Dış ticaret açığı yüzde 24 arttı

Ekim ayında dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 artarak 7,4 milyar dolara yükseldiğini açıklayan Bolat, “Bu artışta net altın ithalatının etkisi 2,7 milyar dolar olarak öne çıkmaktadır. Ocak-Ekim 2025 döneminde dış ticaret açığı yüzde 12,9 artışla 74,4 milyar dolar oldu. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı ise 90,7 milyar dolar seviyesine yükseldi” bilgisini paylaştı.

Rekorlar zinciri devam ediyor

Bakan Bolat, Türkiye’nin ihracat performansının küresel ticaretteki yavaşlamaya rağmen güçlü seyrini koruduğunu vurgulayarak, “Mal ve hizmet ihracatında 390 milyar dolar hedefini aşmamız, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimizin doğru yolda ilerlediğini göstermektedir” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.