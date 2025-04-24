EXPO’lara katılımın, ülkelerin kültürel birikimlerini, teknolojik ilerlemelerini ve ekonomik başarılarını uluslararası platformda sergilemeleri açısından büyük bir fırsat sunduğunu ifade eden Bolat, Türkiye’nin bugüne kadar 38 kez EXPO’larda yer aldığını ve 2016 yılında Antalya’da ilk kez ev sahibi olduğunu hatırlattı.

Türkiye ve Japonya Arasındaki Ekonomik İş Birliği Güçleniyor

Türkiye ile Japonya arasındaki ticaret hacminin 2024 itibarıyla 5,4 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, Japonya'nın Türkiye'deki 275 şirket aracılığıyla gerçekleştirdiği toplam 3,1 milyar dolarlık yatırımla uzun vadeli iş birliği vizyonunu ortaya koyduğunu söyledi. Türkiye’nin güçlü üretim altyapısı ve stratejik konumunun Japon yatırımcılar için cazip fırsatlar sunduğunu vurgulayan Bolat, özellikle enerji, altyapı, otomotiv, sağlık ve ileri teknoloji alanlarında iş birliğini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Suriye ve Ukrayna’nın Yeniden İnşasında İş Birliği Çağrısı

Bakan Bolat, açıklamalarının önemli bir bölümünde Türkiye'nin uluslararası inşaat ve müteahhitlik sektöründeki başarısına dikkat çekerek, Suriye ve Ukrayna’nın yeniden imar sürecinde Japonya ile ortak projelere imza atabileceklerini söyledi. Türk müteahhitlerinin üretim gücü ve Japon mühendislik deneyimiyle daha önce birçok başarılı projeye birlikte imza attıklarını hatırlatan Bolat, bu iş birliğinin yeniden canlandırılabileceğini dile getirdi.

“Japonya'nın finans gücü ve teknolojik kabiliyeti ile Türkiye'nin inşaat ve altyapı alanındaki üretim kalitesi birleştiğinde, bölgesel kalkınmaya ciddi katkılar sağlanabilir” diyen Bolat, bu iş birliklerinin sadece iki ülkeye değil, dünya genelinde barış ve kalkınmaya katkı sunacağını belirtti.

Türkiye’nin Küresel Ekonomideki Yeri Güçleniyor

Bolat, Türkiye’nin son yıllarda küresel ekonomide yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen üretim, ihracat ve istihdamda güçlü bir performans sergilediğini vurgulayarak, “2023 yılında yüzde 1,08’e ulaşan küresel mal ihracatındaki payımız, Türkiye’nin dünya ticaretinde geldiği noktayı gösteriyor” dedi. Türkiye’nin 775 milyar dolarlık mal ve hizmet dış ticareti ile küresel bir oyuncu haline geldiğini belirten Bolat, 2028 yılı hedefinin doğrudan yabancı yatırım payını yüzde 1,5’e çıkarmak olduğunu da sözlerine ekledi.

Turizm ve Hizmet Sektöründe Büyüme

İki ülke arasındaki turizm ilişkilerine de değinen Bolat, Japonya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısının 134 bine yükseldiğini, Türkiye’den Japonya’ya ise 50 bin kişinin seyahat ettiğini ifade etti. Eğitim, sağlık turizmi, yazılım ve bankacılık gibi alanlarda da hizmet ihracatının ivme kazandığını belirterek, bu alanlarda daha fazla iş birliği ve yatırımın öncelikli hedefler arasında olduğunu dile getirdi.

Bakan Bolat’ın EXPO 2025 çerçevesindeki açıklamaları, Türkiye’nin kültürel, ekonomik ve diplomatik gücünü uluslararası arenada daha da görünür kılma hedefinin önemli bir göstergesi olarak dikkat çekti.