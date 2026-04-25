Bakan Kurum, TGRT Haber’de katıldığı bir programda konuştu. Deprem bölgesindeki sosyal konutları önceleyeceklerini söyleyen Kurum, "Biz deprem bölgesine sosyal konutları önceliklendireceğiz ve oraya kontenjandan daha fazla sosyal konut yapacağız, demiştik. İstiyoruz ki orada hiç kimse açıkta kalmasın. 98 bin sosyal konut yapıyoruz o bölgede. Yaklaşık 27 bin 800–28 bin vatandaş sosyal konuttan hak sahibi oldu. Kiracıyken hak sahibi oldu. Evi yoktu, kiracıydı, evi yıkıldı; depremzede. Onlar da hak sahibi oldular. Dolayısıyla mayıs-haziran gibi orada artık konteynerler yavaş yavaş konutlara geçmeye başlayacak. Konut kiraları deprem bölgesinde 7 bin liraya düştü." diye konuştu.

İstanbul’da kiralık sosyal konut projesinin başlayacağını söyleyen Bakan Kurum, "Planlamamız, ağustos ayında yaklaşık 2 bin kiralık konutu vatandaşlarımıza kurayla teslim etmek." ifadelerini kullandı.