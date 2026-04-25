İran’dan ABD ile Pakistan’da yapılacağı iddia edilen olası müzakerelere ilişkin resmi açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve beraberindeki heyetin Pakistanlı üst düzey yetkililerle görüşmek üzere ülkenin başkenti İslamabad’a vardığını duyurdu. Ziyaretin amacına ilişkin bilgi veren Bekayi, "Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD’nin dayattığı saldırganca savaşın sona erdirilmesi ve bölgemizde barışın yeniden tesis edilmesi için, Pakistan'ın devam eden arabuluculuğu ve iyi niyetli çabaları çerçevesinde Pakistanlı üst düzey yetkililerle bir araya gelecektir. İran ve ABD arasında bir görüşme planlanmamıştır. Temaslar sırasında İran'ın gözlemleri Pakistan'a iletilecektir" ifadelerini kullandı.



İran basını ABD ile müzakere iddialarını yalanlamıştı

İran basını, günün erken saatlerinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldiğini bildirmişti. Arakçi'nin burada ABD'li yetkililerle görüşeceği yönündeki iddiaların "gerçek dışı" ve kamuoyunu yönlendirmeye yönelik olduğu öne sürülmüştü. Haberde, "Şu an ABD ile herhangi bir müzakere gündemde bulunmuyor. Arakçi, İslamabad'da ABD'li yetkililerle hiçbir görüşme gerçekleştirmeyecek. Söz konusu ziyaret kapsamında Arakçi'nin, savaşın sona ermesine ilişkin İran'ın değerlendirmelerini Pakistan tarafıyla ele alması bekleniyor" ifadelerine yer verilmişti.