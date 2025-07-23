Yeni modelle birlikte vatandaşlar, ister bir konutun tamamını, ister sadece bir kısmını satın alabilecek. Gayrimenkul sertifikaları sayesinde dar gelirli vatandaşlar da güvenli ve değer kazanan projelere ortak olabilecek. Bu sayede hem birikimler değer kazanacak hem de konut sahibi olmanın yolu daha erişilebilir hale gelecek.

Sosyal Devlet Anlayışıyla Yeni Hamle

Bakanlık, sosyal konut projeleri ve kentsel dönüşüm çalışmalarının ardından, şimdi de yatırımcı tabanını genişletecek ve konut edinimini kolaylaştıracak bu yeni modeli devreye alıyor. Bakan Murat Kurum’un detaylarını paylaşacağı projede, özellikle konut sahibi olamayan kesimlerin sisteme dahil edilmesi hedefleniyor.

Yeni yatırım modeli, konuta erişimde alternatif finansman yollarını devreye sokarken, aynı zamanda gayrimenkul sektöründe yeni bir dönemin de kapılarını aralayacak. Projenin, dar gelirli vatandaşlar kadar küçük yatırımcılar tarafından da büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Toplantı İstanbul’da Gerçekleşecek

Yarın İstanbul’da düzenlenecek toplantıda konuşacak olan Bakan Kurum’un, gayrimenkul sertifikası ile ilgili yasal altyapı, yatırımcı profili, örnek projeler ve uygulama süreci hakkında kapsamlı bilgi vermesi bekleniyor.

Yeni sistemle birlikte vatandaşlar, Borsa İstanbul üzerinden işlem görecek sertifikalar aracılığıyla güvenli, şeffaf ve sürdürülebilir bir şekilde gayrimenkul projelerine ortak olabilecek.