Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ana kadar toplam 25 bin 17 binanın incelendiğini ve bu binalardan 2 bin 928’inin az hasarlı olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Yapılan incelemelere göre, 22 bin 89 binada herhangi bir hasar tespit edilmediğini ifade eden Bakan Kurum, çalışmaların titizlikle sürdüğünü vurguladı. Kurum, “İstanbul’da bugün itibarıyla 25 bin 17 binayı inceledik. 22 bin 89 binamız hasarsız, 2 bin 928 binamız ise az hasarlı. Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz,” dedi.

Bakanlık ekiplerinin sahada yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kurum, vatandaşların güvenliği için tüm tedbirlerin alındığını ve sürecin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü kaydetti.