Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, 'İklim değişikliğinin ağırlaşan etkileri üzerimizdeki baskıyı da arttırmaya devam ediyor' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, İstanbul Finans Merkezi'nde (İFM) COP31 Vizyonundan İklim Eyleminin Finansmanına temasıyla gerçekleştirilen 'İstanbul İklim Finansmanı Zirvesi'ne katılım sağladı.

'İklim değişikliğinin ağırlaşan etkileri üzerimizdeki baskıyı da arttırmaya devam ediyor'

Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, 'Dünya zor bir dönemden geçiyor. Enerji ve borç krizleri giderek artıyor. Tedarik zincirlerine baktığımızda bu sorunlar her geçen gün çeşitleniyor. İklim değişikliğinin ağırlaşan etkileri üzerimizdeki baskıyı da arttırmaya devam ediyor. İşte geçtiğimiz hafta Nepal ve Çin'den gerçekten hepimizi derinden etkileyen görüntüler izledik. Artan sıcaklıkların hayatımız üzerindeki etkileri çok acı olaylarla bir kez daha kendini göstermiştir. Şu tartışılamaz bir gerçektir ki insanların COP31'den beklentileri her zamankinden daha büyüktür ve bu kapsamda sorumluluğumuz da aynı derecede katlanmıştır. İnsanlar artık alınan kararların kendi hayatlarına yansımasını bekliyor. Ve bu beklenti hepimize daha güçlü bir uygulama vazifesi yüklüyor.' dedi.

'Bölgemizde barışın, huzurun, güvenin adresi olduk ve bu kapsamda bu duruşumuzu da COP31 Başkanlığında sergilemeye devam edeceğiz'

Dünya'nın her alanda olduğu gibi iklim alanında da çok önemli mesafeler katettiğini belirten Kurum, 'Ben burada bugüne kadar alınan tüm kararları gerçekten çok önemsiyorum. Çünkü insanlık ellerini birleştirmeyi başarmış ve bu çerçevede, kolay değil, 196 ülkenin Paris Anlaşması'yla küresel bir çerçeve oluşturması gerçekten kayda değer, çok önemli bir ilerlemedir. Şimdi ise önümüzde daha büyük bir görev duruyor. Biz COP31 Başkanlığı olarak insanlığa bir söz verdik ve dedik ki COP31 artık bugüne kadar alınan kararların, sözlerin yatırıma dönüştüğü, somut çözümlerin üretildiği tarihi bir zirve olacaktır. Ve bugün de İstanbul'dan Türkiye'nin aksiyoner vizyonundan hareketle diyorum ki biz bu sözü asla ve asla yerde bırakmayacağız. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten çok büyük atılımlar yaptık. Bölgemizde barışın, huzurun, güvenin adresi olduk ve bu kapsamda bu duruşumuzu da COP31 Başkanlığında sergilemeye devam edeceğiz.' İfadelerini kullandı.

'Bugün ortak evimiz dünyanın içinde bulunduğu kötü şartlar, finans sektörünün sürece çok daha güçlü şekilde katılmasını gerektiriyor'

'Önümüzde bir hedefimiz var. Bu hedefe giden yolda iklim adaleti ve finansman meselesini de gündemin birinci sırasından asla düşürmeyeceğiz. Çünkü bu işi başarmanın tek yolu finans' diyen Bakan Kurum konuşmasına şöyle devam etti:

'Hem ulusal hem de küresel tecrübemiz, bize şunu öğretti. Bir hedefi uygulamaya, bir planı yatırıma, bir kararı sonuca dönüştürmenin yegane aracı finansmandır. Şükürler olsun ki küresel finans dünyası, bu salonda da görüldüğü üzere, adaletli ve yine yapıcı duruşumuza çok güçlü bir şekilde destek vermektedir. Ben bu kapsamda buraya gelen, gerçekten bu sorunla dertlenen, tasalanan her bir dostumuza da yürekten teşekkür ediyorum. Bugün ortak evimiz dünyanın içinde bulunduğu kötü şartlar, finans sektörünün sürece çok daha güçlü şekilde katılmasını gerektiriyor. İstanbul İklim Finansmanı Zirvesi'ni bu aciliyet anlayışıyla düzenledik ve burada çok değerli Bankalar Birliğimiz, kıymetli başkanı, yine katılım bankalarımızın temsilcileri, uluslararası finans kuruluşlarımızla birlikte bu mücadeleyi, bu kararlılığı daha da güçlendirmek adına bu zirveyi düzenliyoruz. Çünkü hep beraber finansmanla uygulama arasındaki bağı güçlendirmek zorundayız. Somut ilerlemeye bugünden başlamak mecburiyetindeyiz. Peki neden bir mecburiyetteyiz? Şu gün baktığınızda iklim finansmanına ihtiyacımız 7,5 ila 9 trilyon dolar seviyesinde. 7,5 ila 9 trilyon dolar. Dünya için harcadığımız mevcut finansman ise yaklaşık 1,9 trilyon dolar. Bu farkı ben bir uçurum olarak nitelendiriyorum. Bu uçurumu hep birlikte gidermemiz gerekiyor. Özel sektörüyle, finans kuruluşlarıyla, hükümetlerimizle, tüm insanlıkla birlikte bu farkı gidermemiz gerekiyor.'

'Bu büyük dönüşüme bugün yatırım yapanlar çok daha kısa sürede karşılığını almaya başlayacak'

Bakan Kurum, 'Bunun için de iklim meselesine sadece bir çevre meselesi olarak bakmaktan tamamen vazgeçmeli; iklim meselesinin bir finans, bir kalkınma, yatırım ve teknoloji hamlesi meselesi olduğunu ve bu anlamda da ortak küresel mücadele gerektiğini hafızamıza kazımalıyız. Bu anlattıklarımızın finans sektörüne bakan tarafı d, Siz sektör temsilcilerine aslında burada kısaca izah etmek istiyorum. Bizce, burası önemli, bundan sonraki büyük pazar hani kazan-kazan iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşüm pazarı olacaktır. Bu büyük dönüşüme bugün yatırım yapanlar çok daha kısa sürede karşılığını almaya başlayacak; yeni iş alanlarına, yeni finansman kaynaklarına ve büyüyen pazarlara erkenden erişecektir. Yani aslında finans sektörü de yok olmayla karşı karşıya. Doğru yatırıma, doğru projeye finans verirseniz geri dönüşü ve buradaki pazar payı daha da artacaktır' dedi.

'Geleceğin kazananları bu dönüşümü uzaktan izleyenler olmayacak; bugünden yatırım yapanlar olacaktır'

Önümüzdeki yıllarda birçok geleneksel sektörün daralacağına dikkat çeken Kurum, 'Bazı iş modelleri pazarını bütünüyle kaybedecek. Bunu bugün aslında fiilen yaşıyoruz. Dünya belki birçok sektörde geçmişte çok değerli olan sektörlerin bugün daraldığını, küçüldüğünü, pazar payının azaldığını da net bir şekilde görüyor. Buna karşılık yeşil ve temiz sürdürülebilir yatırımlar aslında ekonominin en canlı, en dirençli ve en uzun ömürlü alanları arasında yerini koruyacak. Geleceğin kazananları bu dönüşümü uzaktan izleyenler olmayacak; bugünden yatırım yapanlar olacaktır. Bu anlattıklarımızın tabii gerçekten çok çok önemli iradeyle gerçekleşmesi gerekiyor. Önümüzde de çok örnek var ama hep beraber ben sizi şu konuya dikkat çekmenizi istirham ediyorum. Norveç'e bakalım, 2025 yılında satılan her 100 otomobilin yaklaşık yüzde 96'sı elektrikliydi. 2026'da bu oran yüzde 97'nin üzerine çıktı ve yüzde 100'e doğru gidiyor. Bir ülkenin otomotiv pazarı birkaç yıl içerisinde neredeyse tamamen elektrikli hale gelebildi. Bu örneği şu yüzden veriyorum: Bu değişim yalnızca otomobilin değişmesi anlamına gelmiyor aslında. Şarj altyapısıyla, bataryaya yine erişimiyle, yazılıma, elektrik şebekesinden işte yeni servis modellerine kadar burada devasa bir elektrifikasyon pazarı doğuyor. Çok büyük. Bugün bu dönüşümü gören ve bu yatırımı buraya yöneltenler aslında yarının pazarında yerini şimdiden alıyor. Bu örnekteki dönüşümü küresel çapta başarabilmemiz için iki soruya doğru cevaplar vermemiz gerekmektedir: Elektrifikasyondan atık yönetimine, dirençli şehirlerden okyanuslara kadar uzanan öncelikli alanlarda finans kuruluşları daha güçlü katkıyı nasıl sağlayacak? Hem kendileri kazanacak, hem portföyleri daha güçlü hale gelecek, hem de buraya katkıyı daha fazla nasıl verecekler? Finans sektörümüz mevcut kaynakların etkisini arttırmak için burada hangi araçları kullanacak? İşte bu iki kritik soruya verilecek cevaplar, gelişmekte olan ülkelere yönelik iklim finansmanının 2035 yılına kadar yıllık 1,3 trilyon dolar seviyesine çıkarılması hedefi açısından da gerçekten belirleyici olacaktır. Doğru cevapları vermek, doğru sonuçlara erişmek için biz de COP Başkanlığı olarak ilk somut adımı attık ve İklim Uygulama Köprüsü'nü oluşturduk.' değerlendirmesinde bulundu.