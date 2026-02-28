Adalet Bakanı Gürlek, Nevşehir programı kapsamında Nevşehir Valiliği’ni ziyaret etti. Valilik girişinde Ali Fidan ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Gürlek, daha sonra valilik makamına geçerek ilde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gürlek, doğup büyüdüğü şehirde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, “Bugün doğup büyüdüğüm, her sokağında hatıram olan güzel memleketim Nevşehir’de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hemşehrilerimizin gösterdiği sıcak karşılama için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Birlik ve beraberliğimiz güçlendikçe Türkiye daha ileriye gidecek”

Türkiye’de yürütülen “Terörsüz Türkiye” sürecine değinen Gürlek, sürecin olumlu ilerlediğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Ülkemizde terörsüz Türkiye süreci çok güzel gidiyor. İnşallah bunun meyvelerini toplamak üzereyiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Birlik ve beraberliğimiz güçlendikçe Türkiye daha ileriye gidecek.”

“Nevşehir Kapadokya’nın kalbi”

Nevşehir’in Kapadokya’nın kalbi olduğunu ifade eden Gürlek, kentin turizm, tarım, eğitim ve girişimcilik alanlarında daha da gelişmesi için çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Gürlek, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin her alanda ilerleme kaydettiğini belirterek, Nevşehir’in gelişimi için gerekli adımların atılmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.