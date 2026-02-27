Bakan Gürlek, Ankara 2 No’lu Barosu tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada adalet sisteminde savunma makamının önemine dikkat çeken Gürlek, “Mülkün temeli adalet, adaletin temeli ise savunma hakkıdır” ifadelerini kullandı.

“Savunmanın güçlenmesi, yargının güçlenmesidir”

Avukatlık mesleğinin yalnızca tekil düzenlemelerle güçlendirilemeyeceğini vurgulayan Gürlek, konunun bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini söyledi. Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde savunmanın güçlendirilmesinin temel hedefler arasında yer aldığını belirten Gürlek, şunları kaydetti:

“Önümüzdeki dönemde Avukatlık Kanunu’nu güncelleyerek avukatların birlik ve beraberliğini güçlendirecek, belge temin yetkilerini genişletecek ve stajyer avukatlara destek sağlayacak düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Amacımız, avukatların mesleklerini güven içinde, saygınlıkla ve etkin şekilde icra edebilecekleri bir ortamı hazırlamaktır.”

Gürlek, “Savunmanın güçlenmesi, yargının güçlenmesidir. Yargının güçlenmesi ise adaletin güçlenmesidir” dedi.

Son yıllarda atılan adımlar

Avukatların yalnızca müvekkillerini temsil etmediğini, aynı zamanda hukuk devletinin teminatı olduğunu ifade eden Gürlek, arabuluculuk ve uzlaştırma uygulamalarındaki başarılarda avukatların rolüne dikkat çekti.

Son dönemde hayata geçirilen düzenlemelere değinen Gürlek, hukuk mesleklerine giriş sınavının getirildiğini, hukuk fakültelerinde kaliteyi artırmaya yönelik adımlar atıldığını ve e-duruşma sisteminin uygulamaya konulduğunu belirtti. Ayrıca UYAP entegrasyonunun genişletildiğini, bazı avukatlık hizmetlerinde KDV oranının düşürüldüğünü, mesleğe yeni başlayan avukatlara baro keseneği muafiyeti ve finansman desteği sağlandığını, adli yardım gelirlerinin artırıldığını söyledi.