Bekayi, Trump’ı “profesyonel yalancı” olarak nitelendirdi ve yalanın tekrar edilerek gerçeğe dönüştürülmesini Goebbels’in kullandığı bir yöntem olarak gösterdi.

Bekayi, sosyal medya paylaşımında, Washington yönetimini İran’a karşı yürütülen “yalan ve dezenformasyon kampanyası” ile suçladı. Sözcü, İran’ın nükleer programı, balistik füzeleri ve Ocak ayındaki protestolarda ölenlerle ilgili iddiaların sadece “büyük yalanların tekrarı” olduğunu belirtti.

Trump ise bugün Kongre’de yaptığı konuşmada, İran’ın Avrupa’yı ve ABD’yi hedef alabilecek balistik füzeler geliştirdiğini, nükleer silah üretme çabasında olduğunu öne sürmüştü. Trump, İran’la müzakerelerin sürdüğünü ifade ederken, diplomasiye öncelik verdiğini, ancak İran’ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceklerini vurgulamıştı.

Bu tartışma, ABD-İran ilişkilerinde tansiyonun yeniden yükseldiğinin ve iki tarafın diplomasi ile sert açıklamalar arasında denge arayışının devam ettiğinin göstergesi olarak yorumlanıyor.