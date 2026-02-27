Arakçi, bazı başlıklarda mutabakata oldukça yaklaştıklarını, bazı konularda ise görüş ayrılıklarının sürdüğünü belirtti.

“En ciddi ve en uzun turlardan biri”

Cenevre’de gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmelerin sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum halinde yapıldığını aktaran Arakçi, görüşmelerin dolaylı formatta yürütüldüğünü ifade etti.

Sürecin, Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi koordinasyonunda ilerlediğini belirten Arakçi, bazı bölümlerde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi’nin de taraflar arasındaki mesaj alışverişine katkı sunduğunu söyledi.

Arakçi, “Oldukça yoğun ve uzun saatler süren görüşmeler gerçekleştirdik. Bu tur, şimdiye kadarki en ciddi ve en uzun müzakere turlarından biriydi” ifadelerini kullandı.

Nükleer program ve yaptırımlar masada

İranlı Bakan, hem nükleer faaliyetler hem de yaptırımlar başlığında detaylı görüşmeler yapıldığını kaydederek, “Bazı konularda mutabakata oldukça yaklaştık. Ancak doğal olarak görüş ayrılıklarımızın sürdüğü başlıklar da var. Geçmişe kıyasla her iki tarafın da müzakere edilmiş bir çözüme ulaşma konusundaki ciddiyeti daha belirgindi” dedi.

Teknik ekipler Viyana’da çalışacak

Bir sonraki aşamaya ilişkin bilgi veren Arakçi, tarafların teknik ekiplerinin pazartesi gününden itibaren Viyana’da, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı bünyesinde teknik çalışmalara başlaması konusunda mutabık kaldığını açıkladı.

Teknik uzmanların katkısıyla belirli başlıklarda bir çerçeve oluşturulmasının hedeflendiğini belirten Arakçi, bu çerçevenin daha sonra siyasi taleplerle uyumlu hale getirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Ayrıca bir sonraki müzakere turunun yaklaşık bir hafta içinde gerçekleştirilmesinin planlandığını ifade eden Arakçi, bu süreçte tarafların başkentlerinde istişareler yapacağını ve bazı belgelerin hazırlanacağını aktardı.

“Yaptırımlar ayrıntılı ele alınacak”

ABD’nin tek taraflı yaptırımları ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kapsamındaki başlıkların gündeme geldiğini belirten Arakçi, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin İran’ın taleplerinin net şekilde iletildiğini söyledi.

Önümüzdeki hafta teknik uzmanlar düzeyinde yapılacak toplantıların, tarafların ayrıntılı teknik konulara girme konusundaki ciddiyetini gösterdiğini vurgulayan Arakçi, sürecin şimdiye kadarki “en iyi müzakere turlarından biri” olduğunu ifade etti.