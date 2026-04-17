Bir televizyon kanalına değerlendirmelerde bulunan Gürlek, “suça sürüklenen çocuk” kavramına yönelik mevcut yaklaşımın yeniden ele alınacağını belirterek, yalnızca çocukların değil, onların yetişmesinde rol oynayan çevrenin de sorumluluğunun gündeme getirileceğini ifade etti.

Ailelere denetim sorumluluğu gelebilir

Yeni düzenlemeyle birlikte ailelerin, çocuklarının bakım ve denetim yükümlülüğünü ihmal etmeleri halinde özellikle şiddet suçlarında sorumluluklarının doğabileceğini vurgulayan Gürlek, bu konuda hukuki zeminin genişletileceğini dile getirdi.

Silah güvenliği ve okul suçlarına ağırlaştırma

Bakan Gürlek ayrıca, ruhsatlı silahların çocukların erişemeyeceği şekilde muhafaza edilmesine yönelik kuralların sıkılaştırılacağını belirtti. Usule aykırı saklanan silahlarla işlenen suçlarda ruhsat sahibinin de cezai sorumluluk taşıyabileceğini söyledi.

Okullarda işlenen cinayetlerin daha ağır cezalandırılması için “nitelikli suç” kapsamına alınmasının da gündemde olduğunu ifade eden Gürlek, bu tür olaylara karşı caydırıcılığın artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Şiddet içeriklerine yaptırım hazırlığı

Dijital platformlar ve televizyon yayınlarına da dikkat çeken Gürlek, şiddeti özendiren ve silah kullanımını teşvik eden içeriklere karşı yeni yaptırımların planlandığını açıkladı. Bu kapsamda sosyal medya ve görsel medyada yayılan içeriklerin daha sıkı denetleneceği belirtiliyor.