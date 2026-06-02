İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu bulunan sanık Ümit Karan ve avukatları katıldı. Hakkındaki "uyuşturucu ticareti ve temini" iddialarına yanıt veren eski futbolcu, suçlamaları kesin bir dille reddetti.

Karan, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Hayatım boyunca sporun ve sporcunun yanında oldum. Uyuşturucu ticareti yapmak bir yana, bu maddelerin kullanımına her zaman karşı durdum. Söz konusu iddialar asılsızdır ve itibarımı zedelemeye yöneliktir. Beraatimi talep ediyorum."

Mahkemenin Kararı: Yurt Dışına Çıkış Yasağı ve Tahliye

Tanıkların dinlenmesi ve savcılık mütalaasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme, Ümit Karan’ın tutuklulukta geçirdiği süreyi ve delillerin büyük oranda toplanmış olmasını göz önünde bulundurarak tahliye kararı verdi.

Ancak dava süreci bitene kadar Karan hakkında şu adli kontrol tedbirleri uygulanacak:

Yurt dışına çıkış yasağı konulması, DMM'den İddialara Net Cevap: Maçlarda İstiklal Marşı Uygulaması Kaldırılmadı! İçeriği Görüntüle

Belirli günlerde en yakın polis merkezine giderek imza verme zorunluluğu.

Dava Süreci Devam Ediyor

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması ve diğer tanıkların dinlenmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Kamuoyunun yakından takip ettiği davada, önümüzdeki duruşmalarda dijital materyallerin incelenmesi ve varsa diğer sanıkların ifadelerinin alınması bekleniyor.