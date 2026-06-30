Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ile Kayserispor heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Baki Ersoy, 'MHP Genel Başkan Yardımcımız ve Kayseri Milletvekilimiz İsmail Özdemir, Kayserispor Başkanımız Ali Çamlı, Kayserispor As Başkanımız Tufan Koç ve Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kayserispor Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayten Oztürk ile birlikte, Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiyi ziyaret ederek hayır dualarını ve kıymetli talimatlarını alma bahtiyarlığını yaşadık. Liderimizin engin tecrübesi ve kutlu davamıza çizdiği istikamet, bizlere her zaman güç ve ilham vermektedir. Cenab-ı Allah bilge liderimizi başımızdan eksik etmesin. Rabbim sağlık, afiyet ve uzun ömürler nasip eylesin' ifadelerine yer verdi.