Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Kırım Tatarlarının milli lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı (KTMM) Refat Çubarov ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları çerçevesinde Kırım Tatarlarının milli lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov ve beraberlerindeki heyetle görüştü. Görüşmede, bölgesel alandaki son gelişmeler ele alındı.
Bakan Fidan, Kiev'deki temasları kapsamında Ukraynalı mevkidaşı Andriy Sibiha ile bir araya gelmişti.