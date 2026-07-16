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Bakan Fidan, Kiev'deki temasları kapsamında Ukraynalı mevkidaşı Andriy Sibiha ile bir araya gelmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları çerçevesinde Kırım Tatarlarının milli lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov ve beraberlerindeki heyetle görüştü. Görüşmede, bölgesel alandaki son gelişmeler ele alındı.

Bakan Çiftçi, Kazakistanlı mevkidaşı ile video konferansla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Kırım Tatarlarının milli lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı (KTMM) Refat Çubarov ile bir araya geldi.

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