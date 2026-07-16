İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kazakistan İçişleri Bakanı Yerzhan Sadenov ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığından, Bakan Çiftçi'nin Kazakistan İçişleri Bakanı Sadenov ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, 'Köklü dostluk ve kardeşlik bağlarımız temelinde; güvenlik ve asayiş alanındaki iş birliği, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarımızın ortak çalışmaları değerlendirildi. Eylül ayında Astana'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları 3. Toplantısı'nın hazırlıkları ile kurumsal tecrübe paylaşımının artırılması konuları ele alındı. Ülkelerimizin huzuruna katkı sağlayacak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' denildi.