Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye'nin en büyük Engelli Aktif Yaşam Merkezi ve çevresindeki Engelsiz Yaşam Parkı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla açıldı.

Bir dizi ziyaret ve açılış için kente gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, daha sonra Karatay Belediyesi tarafından şehre kazandırılan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hizmet verilen Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi ve çevresindeki Engelsiz Yaşam Parkı'nın resmi açılış törenine katıldı.

Açılış töreninde konuşan Bakan Göktaş, 'Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezini şehrimize kazandırmanın sevincini paylaşıyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu merkez, yalnızca 'yeni bir hizmet noktası' çerçevesine sığmayacak. Bu bina, engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımını artıracak güvenli bir yaşam alanı imkanı sunacak. Bu çatı, ailelerimizin yaşamını kolaylaştıracak güçlü bir destek mekanizması oluşturacak. Bu vesileyle, böylesi değerli bir hizmetin engelli kardeşlerimize, kıymetli ailelerimize, Konya'mıza hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

'Bu merkezlerin en büyük faydalarından biri de ailelerimizin refahıdır'

Engelli vatandaşların hayatın her alanında en güçlü şekilde var olmasını hedeflediklerini belirten Bakan Göktaş, 'Eğitimden istihdama, bakım hizmetlerinden erişilebilirlik çalışmalarına, sosyal desteklerden bağımsız yaşama kadar birbirinden farklı zeminlerde onların yanında olmaya, kapsayıcı çalışmalarımızla kalplerine dokunmaya gayret ediyoruz. Ve bunu yaparken yalnızca onları değil, ailelerini de gözetiyoruz. Engelli vatandaşlarımızın güçlenmesini, 'bireyden aileye, aileden topluma, toplumdan tüm ülkeye' uzanan bir kalkınma çizgisi olarak değerlendiriyoruz. Bu yaklaşım kapsamında, gündüzlü hizmetlerimizi Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştırıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız bu merkez, fiziki imkanları, hizmet kapasitesi ve çok yönlü yapısıyla ülkemizin öne çıkan gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden biridir. Nitelikli personellerimizle müzik sınıfı, ergoterapi, dil ve konuşma terapisi ile spor eğitimlerinin yer aldığı merkezimiz, engelli vatandaşlarımıza çok yönlü destek sunacaktır. Burada, özellikle bir parantez daha açmak istiyorum. Bu merkezlerin en büyük faydalarından biri de ailelerimizin refahıdır. Yıllardır evlatlarını merhametle büyüten anne ve babalarımıza destek olmayı asli sorumluluğumuz biliyoruz. Bugün halihazırda, Bakanlığımıza bağlı 148 gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezi bulunuyor. Bu merkezlerde, engelli vatandaşımıza ve ailelerine tamamen ücretsiz hizmet sunuyoruz' dedi.

'Bir çocuğun hayatının temeli, 0-8 yaş arasında atılır'

Bir çocuğun hayatının temelinin, 0-8 yaş arasında atıldığını ifade eden Bakan Göktaş, 'Bu dönemde sunulan doğru destek, doğru yönlendirme ve zamanında yapılan doğru müdahale; yalnızca çocuklarımızın bugününü değil, bütün hayatını değiştirebilir. İşte bu anlayışla Bakanlık olarak, Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemimizi hayata geçirdik. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu merkez, sistemimizin 6'ncı pilot uygulama merkezi olarak önemli bir sorumluluk üstleniyor. Burada gelişimsel riski bulunan ya da engelli 0-8 yaş arasındaki evlatlarımız, aileleriyle birlikte, erken müdahale alanında uzman ekiplerimiz tarafından bütüncül bir yaklaşımla desteklenecek. Çünkü biliyoruz ki, bir çocuğun hayatına zamanında dokunmak; sadece gelişimini desteklemek değil, ailesine umut olmak, geleceğine güç katmaktır. İnanıyorum ki burada elde edeceğimiz tecrübeler, yalnızca Konya'ya değil, ülkemizin dört bir yanındaki çocuklarımıza ulaşacak güçlü bir modelin temelini oluşturacaktır. Bu kıymetli yatırımın hayata geçirilmesinde başta Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca olmak üzere emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en büyük Engelli Aktif Yaşam Merkezi

Karatay Belediye Hasan Kılca da, 'Bugün burada, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışının en güzel örneklerinden biri olan yapımı Karatay Belediyemiz tarafından tamamlanan ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz bünyesinde hizmetine başlayan Türkiye'nin en büyük Engelsiz Yaşam Merkezi'nin resmi açılışını gerçekleştirmek üzere sizlerin huzurundayız. İlçemizin tarihine geçecek son derece özel bir eser olan Yaşam Merkezinin resmi açılışını yapmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Türkiye'nin en büyük Engelli Aktif Yaşam Merkezi olan bu eser, aslında sıradan bir binanın çok daha ötesine; gönüller arasındaki engelleri kaldıran bir merhamet köprüsüdür. Bu merkez, bir şehrin vicdanının, bir milletin kalbinin nasıl attığını gösteren canlı bir örnektir. 10 bin 544 metrekare arsa üzerinde inşa edilen bu merkezde; eğitimden sanata, spordan mesleki gelişime kadar her alanda özel ihtiyaçlı kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak, onların kabiliyetlerini açığa çıkaracak bir sistem inşa ettik. Güncel yatırım değeriyle 300 milyon liraya mal olan bu tesisimizde; Kütüphane, bilim ve sanat atölyeleri, müzik ve dans salonları, spor alanları, özel eğitim merkezleri, fizyoterapi ve terapi odaları, duyu bütünleme ve gözlem birimleri gibi birçok bölüm yer alıyor. Kısacası bu merkez engelleri bir bir aşmanın sembolü oldu' şeklinde konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Konya Valisi İbrahim Akın da, Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi ve çevresindeki Engelsiz Yaşam Parkı'nın hayırlı olmasını diliyerek, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi ve çevresindeki Engelsiz Yaşam Parkı'nın açılış kurdelesi kesilerek, merkez protokol üyeleri tarafından gezildi.