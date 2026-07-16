Kırıkkale'deki MKE Silah Müzesini gezerek yerli ve milli savunma sanayisindeki gelişmeleri inceleyen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 'Türkiye'nin büyüklüğünü ifade eden fevkalade bir eser' diyerek savunma sanayisinde gelinen noktadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve TBMM eski başkanı İsmail Kahraman, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırıkkale'ye geldi. Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan ile protokol üyeleri karşılanan Kahraman, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Kahraman, daha sonra il protokolüyle makam odasında bir süre görüşme yaptı.

Buradaki görüşme sonrası beraberindeki heyetle MKE Silah Müzesine geçen İsmail Kahraman, 13. yüzyıldan günümüze kadar farklı dönemlere ait silahları inceledi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen silahlar hakkında yetkililerden bilgi alan Kahraman'a, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, MKE Genel Müdür Yardımcısı Selahaddin Adil Kılınçkaya ile protokol üyeleri eşlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi sırasında liderlere hediye ettiği özel üretim 'Gümüşay' tabancası da MKE Silah Müzesinde sergilendiği dikkat çekti.

'Su uyur, düşman uyumaz'

Müze ziyaretinde İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı Kahraman, 'Değerli Valimizi ziyarete gelmiştim. Müzeyi gezdim. Çok memnun kaldım. Gelişmemizi gördüm. Türkiye'nin büyüklüğünü ifade eden fevkalade bir eser olmuş. Nazar değmesin' dedi.

Savunma sanayisinin önemine dikkati çeken Kahraman, 'Su uyur, düşman uyumaz. Su, esasında 'sü'dür asker. Yani benim askerimiz uyursa düşman uyumaz ve gelir. Bu nedenle uyanık olacağız. Silah sanayisinde fevkalade ileri gitmemiz gerekiyor. Ama şunu görüyorum Kırıkkale'ye maşallah, fevkalade gelişmiş tarihimizi görüyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Cenabı Hak devletimize ve milletimize zeval vermesin. Teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

MKE Silah Müzesi ziyaretinin ardından Bahşılı Kaymakamlığına geçen İsmail Kahraman, Kaymakam Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz tarafından karşılandı. Makamda gerçekleştirilen görüşmenin ardından Kaymakam Kazanasmaz, Kahraman'a ziyaret anısına yöresel bir hediye takdim etti.

Ziyaretlerde, Vali Yardımcıları Veysel Çiftçi ve Emre Kazanasmaz, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar'da hazır bulundu.