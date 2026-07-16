Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, yaz sezonuyla birlikte ilçe genelinde yol, asfalt, parke-bordür ve yeni cadde ile sokak açma çalışmalarını hızlandırdı.

Meram Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bir yandan sıcak - soğuk asfalt, parke ve bordür uygulamalarını sürdürürken, diğer yandan yeni yerleşim alanlarında cadde ve sokak açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Altyapı kuruluşlarıyla koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında önce altyapı hizmetleri tamamlanıyor, ardından yollar modern ve konforlu bir görünüme kavuşturuluyor. İlçenin birçok noktasında eş zamanlı yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Çalışmaların daha hızlı ve verimli ilerlemesi adına gerekli talimatları veren Başkan Kavuş, yapılan uygulamalara son şeklini de yerinde verdi. Saha incelemeleri sırasında mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Başkan Kavuş, hemşehrileriyle sohbet ederek taleplerini ve önerilerini dinledi. Yapılan hizmetlerle ilgili vatandaşların görüşlerini alan Kavuş, belediyecilik anlayışlarının merkezinde insanın bulunduğunu belirterek her mahallede ihtiyaçları yerinde tespit etmeye devam ettiklerini ifade etti. Yaz sıcaklarının etkisini yoğun şekilde hissettirdiği saatlerde çalışmalarını sürdüren belediye personeliyle de sohbet eden Başkan Kavuş, güneş altında büyük özveriyle çalışan personele soğuk ikramlarda bulunarak emeklerinden dolayı tüm çalışanlara teşekkür etti, kolaylıklar diledi.

Başkan Kavuş: 'Yaz sezonunu en verimli şekilde değerlendiriyoruz'

İncelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yaz sezonunu en verimli şekilde değerlendirmek için tüm ekiplerin yoğun mesai harcadığını belirterek, '7 bin 500'den fazla sokağı bulunan Meram'ımızda yağışların sona ermesiyle birlikte yaz sezonuna hızlı bir başlangıç yaptık. Sokak açılması gereken yerde sokaklarımızı, cadde açılması gereken yerde caddelerimizi açıyoruz. Sıcak asfalt uygulanacak bölgelerde asfalt serimi gerçekleştiriyor, daha dar sokaklarımızda ise parke ve bordür çalışmalarıyla yollarımızı tamamlıyoruz' dedi.

'Yeni yerleşim alanlarında yoğun mesaiyle çalışıyoruz'

Yenişehir, Hadimi ve Aymanas mahallelerinde özellikle yoğun yapılaşmanın olduğu bölgelerde altyapı kuruluşlarının çalışmalarını rahatlıkla yürütebilmesi için yol tesviye çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Başkan Kavuş, 'Vatandaşlarımızı tozdan ve topraktan kurtarmak adına yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Yaylapınar ve Bahçeşehir mahallelerimizde 18. madde uygulamalarının tamamlanmasının ardından sıfırdan yeni cadde ve sokaklar açıyoruz. Altyapı kuruluşlarını bölgeye davet ediyor, onlar çalışmalarını sürdürürken biz de eş zamanlı olarak yol yapım faaliyetlerimize devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'Meram'ın her noktasına hizmet ulaştırmaya devam edeceğiz'

Sezonun ne kadar süreceğini hava şartlarının belirleyeceğini ifade eden Başkan Kavuş, 'Bu nedenle vakti en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla ekiplerimizi güçlendirdik, araç filomuzu takviye ettik. İlçemiz hızla büyüyor, yeni yerleşim alanları oluşuyor. Biz de buralarda yaşayan vatandaşlarımızın tozdan, çamurdan ve çukurdan etkilenmemeleri için 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Meram'ın gelişimine, ulaşımın daha konforlu hale gelmesine ve şehirleşme sürecinin hızlanmasına katkı sunacak tüm çalışmaları aynı kararlılıkla sürdüreceğiz' şeklinde konuştu.