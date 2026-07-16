CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Müslim Sarı, 7 ile yeni il başkanı atandığını, 8 il yönetiminin görevden alındığını, 2 il başkanının disipline sevk edildiğini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) parti genel merkezinde toplandı. Toplantı yaklaşık 2 saat kadar sürdü. Ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunarak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'Akamet duygusu oluşturmadan sonuna kadar devam edilmesinden yanayız'

Hain darbe girişiminin üzerinden 10 sene geçmiş olmasına rağmen 15 Temmuz'dan sonra hala FETÖ terör örgütüne yönelik operasyonların yapıldığını dile getiren Sarı, 'Bunların devam ediyor olması esasen yapılmış bunca mücadeleye rağmen hala bu meselenin tam olarak halledilemediğini de bize göstermektedir. Dolayısıyla bu mücadelenin siyasi ayaklarını, başka bir takım yanlarının var olduğuna ilişki şüpheleri ve kuşkuları da hala taşıyoruz ve muhalefet olarak da bunu yakından takip ediyoruz. Bu konudaki mücadeleye herhangi bir güçsüzleştirici yan eklemeden, burada bir akamet duygusu oluşturmadan sonuna kadar devam edilmesinden yana olduğumuzu bir kez daha dile getirmek istiyoruz' şeklinde konuştu.

'35 bin liranın altındaki en düşük emekli aylığın kabul edilemez'

Ekonomiye ilişkin açıklamada bulunan Sarı, 'Biz öneri olarak en düşük emekli aylığının 23 bin lira gibi sefalet ücreti değil en az açlık sınırı seviyesine çıkartılmasını önermiştik. Dolayısıyla 35 bin liranın altındaki bir en düşük emekli aylığının kabul edilmesinin mümkün olmadığını bir kez daha dile getirmiş oluyoruz. Mutlaka asgari ücrete bir ara zam yapılması gerektiğini ve bu ara zammın da yine bizim önerilerimize göre en az yüzde 60 seviyesinde olarak 1 Temmuz itibarıyla 45 bin liraya çıkartılmasının elzem olduğunu dile getiriyoruz' diye konuştu.

'Partinin başına bunu bela eden arkadaşlarımız butlancıdır'

Müslim Sarı, 2 defa olağanüstü kurultay ve bir defa da olağan kurultay yapıldığını belirterek, 'Sonuç mutlak buttan oldu. Şimdi ben buradan sormak istiyorum. Kim butlancı? Mutlak butlan kararıyla zorunlu bir biçimde CHP yönetimine gelen ve parti içinde bulunduğu bu cendereden çıkartmak yükümlülüğünde olan bizler mi butlancıyız? Yoksa yaptıkları iş ve eylemle buna neden olan, bunu yok sayan, süreci kötü yöneten arkadaşlar mı butlancı? Çok açık bir biçimde partinin başına bunu bela eden arkadaşlarımız butlancıdır. Bizler butlancı değiliz. Biz bu hukuk sürecinin zorunluluğu olarak gelmiş ve parti içine düştüğü bu durumdan çıkartmak üzere görev almış insanlarız' ifadelerini kullandı.

'Olağanüstü kurultayın toplanmasının imkansız olduğunu bildikleri halde bunun siyasetini yaptılar'

Sarı, mutlak butlan kararının ardından yaşanan süreçte 21 Mayıs'ta mahkemenin bir karar verdiğini hatırlatarak, 'Peki bu karar karşısında arkadaşlarımızın tutumu ne oldu? Karardan önceki tutumlarına benzer bir tutum; 'Biz bu kararı tanımıyoruz, yok sayıyoruz' Kararı tanımıyor olmak, yok sayıyor olmak kararın hukuki sonuçlarını ortadan kaldırmıyor. İkincisi, 'Hemen olağanüstü kurultay toplayalım' dediler. Bir olağanüstü kurultay toplayamayacaklarını bildikleri halde, mevcut mahkeme kararı karşısında bir olağanüstü kurultayın toplanmasının imkansız olduğunu bildikleri halde bunun siyasetini yaptılar' dedi.

'Yargıtay'ın vereceği kararı bekleyeceğimize gelin hiç olmazsa kongreleri başlatalım'

Müslim Sarı, sözlerine şu şekilde devam etti:

'Sonuçta ne oldu arkadaşlar? Partiye kayyum atanması için gidip dilekçe verdi ve dedi ki; 'Kayyum gelsin Cumhuriyet Halk Partisi'ne'. Bunu parlamento kürsüsünde söylediler. Kim kayyumcu arkadaşlar? Biz de dedik ki; 'Mevcut hukuki sistem içinde, mevcut karar karşısında bir kurultay toplayamıyorsak eğer, partimizin tabanı da bir kurultay beklentisi içinde olduğuna göre ve partiyi bu cendereden çıkartacak olan ancak CHP'nin örgütü olduğuna göre elimiz, kolumuz bağlı bir biçimde Yargıtay'ın vereceği kararı bekleyeceğimize gelin hiç olmazsa kongreleri başlatalım. Eylül ayının başından itibaren kongre süreçlerini başlatalım. Gelin yarışalım. Gelin, bugün siyasal süreçte hep beraber bu kongrelerde yarışalım, kongreleri yapalım. Bu arada mahkeme, Yargıtay karar verdiğinde de kurultay yapılabilir hale gelir; ondan sonra da kurultayı yapalım, partiyi içinde bulunduğu bu cendereden çıkartalım.'

Müslim Sarı, Özgür Özel'e yakın isimlerin parti içinde 'çift başlı' bir yapı oluşturduğunu öne sürerek, bu durumun CHP'de ayrışmaya yol açtığını savundu. Sarı, parti içinde mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, yeni bir oluşum ya da ayrılık girişiminin CHP'yi böleceğini ve bunun iktidarın işine yarayacağını ifade ederek çağırıda bulundu.

'8 ilimizde il başkanımız, yönetimleriyle ve disiplin kurullarıyla beraber görevden alınmıştır'

MYK'da birtakım örgütsel kararlar alındığını ifade eden Sarı, '8 ilimizde il başkanımız, yönetimleriyle ve disiplin kurullarıyla beraber görevden alınmıştır. Bu illerimiz; merkez ilçeleriyle beraber Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova, Rize. Dolayısıyla 8 ilde bu arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Onun dışında 7 ile de atama yaptık. Bildiğiniz üzere daha önce görevden aldığımız illerimiz olmuştu. Bu illerimizde boş olan yerlere ve bugün görevden aldığımız yerler içindeki bazı illere atamalar gerçekleştirdik. Bu atamalarımız da şunlar; Düzce iline Kenan Akın arkadaşımızı, Edirne iline Özlem Becan, Hakkari iline Nazım Demir, Isparta iline Ahmet Tunçbilek, Konya iline Refik Serttaş, Samsun iline Mehmet Pank, Yalova iline Mesut Tutuğ arkadaşımızı atamış ve görevlendirmiş bulunuyoruz. 2 il başkanımızla ilgili de açıkladığım çerçevede, o değerlendirmeler ışığında ihraç istemiyle, kesin çıkarma cezasıyla tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk kararı almış bulunuyoruz. Bu isimler; Konya İl Başkanımız Nail Türktaş ve Tokat İl Başkanımız Çağdaş Kurtgöz'dür' açıklamasında bulundu.

'Nafer Çapar miting organizasyonlarında görevli olan bir arkadaşımızdır'

Müslim Sarı, adı gündemde olan Nafer Çapar hakkında, 'Geçmiş dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nde miting organizasyonlarında görevli olan bir arkadaşımızdır. Yüze yakın miting organizasyonunda yer almış, bunlar için bu arkadaşa 145 milyon lira para ödenmiştir' ifadelerine yer verdi.

'Bütün giderler İMECE usulü karşılanmıştır'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan sonraki çalışma ofisinin finansmanına ilişkin soru üzerine Sarı, 'Kılıçdaroğlu'nun yaşamı da ortadadır, ofis de ortadadır; son derece mütevazı bir ofis. Yapılan harcamalar da ortadadır. Oradaki harcamaların bir kısmı, orada çalışan personelin bir kısmı, özellikle güvenlik görevlisi arkadaşlar, devletin resmi güvenlik elemanlarıdır, onların maaşları devlet tarafından ödenmiştir. Onun dışındaki bütün giderler imece usulü karşılanmıştır arkadaşlar. Dolayısıyla bu tartışmayı çok daha fazla uzatmaya gerek yok. Bu konuyla ilgili önümüzdeki süreçte suç duyurusunda bulunulacaktır' dedi.