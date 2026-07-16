Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuveyt Genelkurmay Başkanı Korgeneral Khaled Daraj Saad Al Shariaan ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Kuveytli mevkidaşı Al Shariaan ile görüştü. Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Korgeneral Khaled Daraj Saad Al Shariaan'ı Genelkurmay Başkanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Korgeneral Al Shariaan, Tören Kıtası'nı selamlamasının ardından askeri bando iki ülkenin ulusal marşlarını çaldı. Fotoğraf çekimiyle son bulan törenin ardından, Bayraktaroğlu ve Al Shariaan ikili ve heyetler arası görüşmelere geçti.