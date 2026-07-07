Bakan Yumaklı tesis incelemelerinde bulundu

Bakan Yumaklı, Muğla'nın Milas ilçesi Güllük açıklarında faaliyet gösteren su ürünleri yetiştiriciliği tesisini ziyaret etti. Tesis yetkilileri ve ilgili kurum amirlerinden bilgi alan Yumaklı, daha sonra üretim alanını inceledi.

Programa Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanı sıra Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Muğla yöneticileri, kurum müdürüleri ve üreticiler katıldı.



"2028 hedefimiz 3 milyar dolar ihracat"

Su ürünlerinde 2028 yılında hedefin 3 milyar dolarlık ihracat olduğunu ifade eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şunları söyledi: "Ülkemizin balık ihracatıyla alakalı çok önemli yer tutan, yetiştiricilikle ilgili faaliyette bulunan bir işletmemizi ziyaret ettik. Farklı alanları gözleme ve inceleme fırsatımız oldu. Su ürünleri sektöründe son 24 yılda ülkemiz gerçekten çok devasa mesafeler kat etti. 2025 yılında 1 milyon 37 bin tonla tüm zamanların rekorunu kırdık. Bunun yüzde 60'ı yetiştiricilikten geldi. Son 24 yılda yetiştiricilikte 10 kat artışla 627 bin tona ulaşmış olduk. 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizin bu potansiyelini kullanmakta hükümet olarak kararlıyız. Yetiştiricilikte şu an da ülkemiz Avrupa'da 2'nci sırada ama en kısa sürede 1'inci sıraya çıkmak için bütün şartlarımızı zorluyoruz. Dünya pazarlarında kendisine yer bulmuş olan Türk somonu, levrek, alabalık, çipura ve midye çok önemli yetiştiricilik alanları. Su ürünleri üretiminde biz özellikle koruma-kullanma dengesine dikkat ediyoruz; netice itibariyle kaynağımız sahip olduğumuz doğal güzellikler, biyoçeşitliliğimiz. Dolayısıyla üretim planlamamızı da su ürünlerinde 2024 yılı başı itibarıyla bu manada koruma-kullanma dengesini gözeterek gerçekleştirdik."



"İhracatın yüzde 44'ü Muğla'dan"

Türkiye'nin 2025 yılında 100 ülkeye ihracat yaptığını ve 2,3 milyar dolarlık bir rakama ulaştığını belirten Bakan Yumaklı, Muğla'nın sektördeki önemine dikkat çekerek, "Türkiye'de yetiştirilen her 4 balıktan bir tanesi Muğla'dan. Muğla yetiştiricilikte Türkiye'de 1'inci sırada; hem deniz sıcaklığı hem içinde bulunduğumuz alanların farklı hava olaylarından korunaklı olması sebebiyle tercih edilen bir lokasyon. Muğla'da iç sularda ve denizde 340 üretim tesisi var. Bu çok önemli bir rakam; yine söylüyorum, altını çizerek söylüyorum: Koruma-kullanma dengesi bizim olmazsa olmazımız. Muğla çipura ve levrekte Türkiye üretiminde 1'inci sırada, bahsetmiş olduğum çipura ve levreğin yüzde 40'ı Muğla'da yetiştiriliyor. Muğla'nın toplam 2,3 milyar dolarlık ihracatın içerisindeki payı 1 milyar dolar. Bu çok önemli bir rakam, dolayısıyla Muğla'nın bu manada katkısı son derece büyük; Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 44'ü gibi bir orana geliyor" dedi.



"Kişi başı balık tüketimi arttı ama yeterli değil"

Son 10 yılda kişi başı balık tüketiminin 5,5 kilogramdan 8,8 kilograma çıktığını, yani yüzde 60'lık bir artış olduğunu dile getiren Bakan Yumaklı, "Dünyadaki pek çok ülkeyle kıyasladığımız zaman aslında balık tüketiminde yeterli noktada olmadığımızı söylemek istiyorum. Dolayısıyla bu manada hem toplumsal bilincimizi artırma hem de deniz ürünlerinin, başta balık olmak üzere besleyiciliğiyle ilgili farklı bir metodoloji de geliştirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde inşallah farklı kamuoyu bilinçlendirme çalışmalarıyla devam edeceğiz. Sağlıklı bir yaşam için hekimler tarafından haftada 2 öğün balık tüketmemiz öğütleniyor. Biz de bütün kamuoyuna iletmiş olalım" ifadelerine yer verdi.