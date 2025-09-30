Dünya genelinde ticaret savaşlarının hızlandığını ve gümrük vergilerinin yükseldiğini belirten Bolat, “Tüm bu olumsuzluklara rağmen Türkiye; dış politikada, savunmada, ticarette ve ekonomik büyümede dünya ortalamasının üzerinde bir performans gösteriyor. Gittiğimiz her yerde ülkemizin gelişimi, ekonomisi ve liderliğiyle alakalı imrenilen bir saygınlık ve itibar görüyoruz” dedi.

Bolat, Türkiye’nin son 22 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4 reel büyüme kaydettiğini hatırlatarak, “Milli gelirimiz bu yılın ilk altı ayında 1 trilyon 474 milyar dolara ulaştı. Yılı 1,5 trilyon doların üzerinde kapatmayı hedefliyoruz. Kişi başına düşen milli gelir de 16 bin doları geçti, yıl sonunda 17 bin doları aşmasını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

E-ticaretin dönüm noktasının pandemi süreci olduğunu söyleyen Bolat, 2020’de internetten alışveriş yapanların oranının yüzde 35 iken 2025 itibarıyla bu oranın yüzde 55,7’ye yükseldiğini aktardı. Küresel ticaretin 2026 yılında 8,1 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini vurgulayan Bolat, dijitalleşme ve yapay zekâ gelişmelerinin ticarette yeni bir dönemi başlattığını belirtti.