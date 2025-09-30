2025 yılında net 22 bin 104 lira olarak uygulanan asgari ücrette gözler, yeni yıl zammına çevrildi. JPMorgan, Ocak 2026’da asgari ücrete yüzde 20 civarında artış yapılacağını öngörüyor. Bankanın yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 24,6 seviyesinde. Bu tablo, ücret artışının enflasyonun altında kalacağına ve milyonlarca çalışanın alım gücünün reel anlamda düşeceğine işaret ediyor.

Olası senaryolar

Yüzde 20 zam: Asgari ücret 26 bin 525 TL

Yüzde 25 zam: Asgari ücret 27 bin 630 TL

Yüzde 30 zam: Asgari ücret 28 bin 735 TL

Yaklaşık 8 milyon asgari ücretlinin merakla beklediği resmi rakam, Aralık ayında açıklanacak.