Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk müteahhitlik firmalarından oluşan heyetle birlikte Libya'ya geldi. Bakan Bolat, temasları kapsamında Libya Merkez Bankası Başkanı Naci İssa ile görüştü. Bakan Bolat sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, görüşmenin "verimli" geçtiğini belirterek, "Görüşmede iki ülke arasında bankacılık ilişkilerinin geliştirilmesi, müteahhitlik firmalarımızın Libya'da daha aktif olabilmesi için atılacak adımlar ve kurumsal iş birliği konularını ele aldık. Ticaret ve yatırım ilişkilerimiz bakımından öncelikli gördüğümüz Libya ile somut adımlar üzerine yoğunlaşacağız" ifadelerini kullandı.

Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat başkanlığındaki heyeti Trablus'a davet etmişti. Ziyaretin iki ülke arasında altyapı projeleriyle ilgili alanlardaki iş birliğinin ilerletilmesinin yanı sıra Türk şirketlerinin projelerinin tamamlanması da dahil olmak üzere bazı sorunlara çözüm bulunması amacıyla gerçekleştirileceği belirtilmişti.