Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Milletvekili Özgür Özel, bir dizi programa katılmak üzere Diyarbakır'a geldi. Özel, yaptığı açıklamada Selahattin Demirtaş'ın selamını vatandaşlara iletti.

Özel, Diyarbakır programında, İslam Aleminin 5. Harem-i Şerifi olarak bilinen Ulu Camiye gelerek cuma namazı kıldı. Özel, namaz çıkışı Gazi Caddesi'nde esnafı gezerek kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Özel, devamında eski Diyarbakır Baro Başkanı avukat Tahir Elçi'nin hayatını kaybettiği Dört Ayaklı Minare önüne gelerek gül bıraktı. Özel, burada yaptığı konuşmada, Tahir Elçi'nin anısı önünde saygıyla eğildiğini, Elçi'nin burada hayatını kaybettiğini anımsattı. Türkan Elçi'nin yıllarca hukuk mücadelesi verdiğine değinen Özel, olabildiğince kendisinin yanında olduklarını ifade etti. Diyarbakır'da barış kalıcı sağlandığında Tahir Elçi'nin huzurlu bir şekilde uyuyacağını kaydeden Özel, 'İlk açıklamada şunu söylemek isterim. Burada olacağımızı bilen ve bizi karşılayacağını bilen birisine dün akşam saatlerinde avukatını çağırarak bize selam yollayan Selahattin Demirtaş'ın selamını iletiyorum. Selahattin Demirtaş'ın selamı, bölge halkı adına, Kürtler adına başımızın, gözümüzün üstündedir' dedi.

Özel, konuşmasının ardından beraberindekilerle birlikte çiftçilerle bir araya gelmek üzere alandan ayrıldı.