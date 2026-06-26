Denizli Büyükşehir Belediyesi, Haziran Ayı Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilen yönetmelikle yerel eşitlik mekanizmalarını hayata geçiriyor. Eşitlik Birimi, Eşitlik Komisyonu ve Yerel Eşitlik Kurulu ile kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelli bireyler ve tüm dezavantajlı gruplara yönelik hizmetler kurumsal bir yapıya kavuşacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, toplumsal eşitliği kalıcı ve sürdürülebilir politikalarla güçlendirecek önemli bir reformu hayata geçirdi. Haziran Ayı Meclisi'nin ikinci oturumunda oy birliğiyle kabul edilen 'Yerel Eşitlik Mekanizmalarının Kuruluşu ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik' ile kentte eşitlik odaklı yeni bir yönetim modeli oluşturuldu. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan yönetmelik kapsamında belediye bünyesinde Eşitlik Birimi, Eşitlik Komisyonu ve Yerel Eşitlik Kurulu kurulacak. Böylece kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelli bireyler ve diğer dezavantajlı grupların yerel hizmetlere erişimini güçlendirecek çalışmalar kurumsal güvence altına alınacak. Meclis toplantısına Kadın Dostu Kentler Programı paydaşları olan 29 Ekim Kadınları Derneği, Türk Kadınlar Konseyi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER), Buldan Vakfı temsilcileri ile Eşitlik Birimi yetkilileri de katıldı.

Kamu kaynaklarında eşitlik odaklı yeni dönem

Yeni yönetmelikle birlikte belediye hizmetlerinin planlanması ve kamu kaynaklarının kullanımında adil bütçeleme anlayışı esas alınacak. Yerel ihtiyaçların bilimsel verilerle analiz edilmesi sonucu; sosyal destekten ulaşıma, eğitimden sağlığa, istihdamdan güvenli yaşam alanlarına kadar birçok alanda dezavantajlı grupların yaşam kalitesini artıracak kapsayıcı uygulamalar önceliklendirilecek.

Sıradaki hedef: Yerel Eşitlik Eylem Planı

Kurumsal yapının oluşturulmasının ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlıklarını başlatacak. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, üniversiteler ve ilgili tüm paydaşların katkısıyla hazırlanacak plan, kentte toplumsal eşitlik alanındaki hedefleri somut, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir yol haritasına dönüştürecek.

Denizli, Türkiye'nin 25 Kadın Dostu Kenti arasında

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) iş birliğiyle yürütülen Kadın Dostu Kentler Programı III. Fazı kapsamındaki taahhütlerini kararlılıkla yerine getirmeyi sürdürüyor. Eğitimler, teknik destek programları, kapasite geliştirme çalışmaları ve paydaş iş birlikleriyle belediye hizmetlerinde kapsayıcı yönetim anlayışı güçlendiriliyor. Türkiye'de Kadın Dostu Kent unvanına sahip 25 belediyeden biri olan Denizli, kadınların, çocukların, yaşlıların, engelli bireylerin ve tüm dezavantajlı kesimlerin kent yaşamına güvenli, eşit ve etkin katılımını destekleyen örnek bir yerel yönetim modeli oluşturmaya devam ediyor.

Başkan Çavuşoğlu: 'Geleceğin adil kentini birlikte inşa ediyoruz'

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, hayata geçirilen düzenlemenin yalnızca bugünü değil, geleceği de şekillendirecek önemli bir reform olduğunu belirterek, 'Kentimizi herkes için daha adil, daha erişilebilir ve daha kapsayıcı hale getirmek amacıyla çalışıyoruz. Geleceğin eşit ve adil kentini hep birlikte inşa ediyoruz' dedi.