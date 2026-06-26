Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, UCLG Dünya Zirvesi'nde Karatay Belediyesi'nin sürdürülebilir kalkınma alanındaki çalışmalarını, yerel yönetim anlayışını ve sürdürülebilir kalkınma çalışmalarını uluslararası platformda paylaştı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Fas'ın Tanca kentinde düzenlenen UCLG Dünya Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen 'Yerelleştirme Dönüştürme Demektir: Küresel Gündemlerin Başarılmasında Yerel ve Bölgesel Yönetimler' başlıklı oturumda Karatay Belediyesi'nin sürdürülebilir kalkınma odaklı çalışmalarını uluslararası katılımcılarla paylaştı. Konuşmasında Karatay Belediyesi'nin Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemini yalnızca uluslararası bir taahhüt olarak değil, yerel kalkınmanın ve kurumsal dönüşümün temel çerçevesi olarak benimsediğini belirten Başkan Hasan Kılca, stratejik planlardan yatırım önceliklerine kadar tüm çalışmaların sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda şekillendirildiğini ifade etti.

'Sürdürülebilir kalkınma için güçlü yol haritamız var'

Karatay Belediyesi'nin iklim değişikliğiyle mücadele, enerji verimliliği, dijital dönüşüm, sosyal kapsayıcılık ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarının sürdürülebilir şehircilik anlayışının önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Başkan Hasan Kılca, bu alanlarda hayata geçirilen projelerle şehirlerin geleceğine yatırım yaptıklarını söyledi. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerel düzeyde uygulanmasında Gönüllü Yerel İnceleme Raporu'nun (VLR) önemli bir yol haritası sunduğunu belirten Başkan Hasan Kılca, bu sayede belediye çalışmalarını sistematik şekilde izleme ve değerlendirme imkanı elde ettiklerini ifade etti. Türkiye'nin ilk Gönüllü Alt Ulusal Değerlendirme Raporu (VSR) sürecine verilen katkının da yerel yönetimlerin ulusal sürdürülebilirlik politikalarındaki rolünü güçlendirdiğini dile getirdi.

Hasan Kılca, sürdürülebilir kalkınmanın ancak güçlü iş birlikleriyle mümkün olabileceğine dikkat çekerek; üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve vatandaşlarla kurulan iş birliklerinin ortak hedeflere ulaşmada önemli rol üstlendiğini söyledi. Uluslararası ortaklıkların ise şehirlerin bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirdiğini belirtti. Karatay Belediyesi'nin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) kapsamında yürüttüğü çalışmalara da değinen Başkan Hasan Kılca, güneş enerjisi yatırımları, enerji verimliliği uygulamaları ve çevresel sürdürülebilirlik projeleriyle iklim değişikliğiyle mücadelede kararlı adımlar attıklarını ifade etti.

'Küresel hedefler yerelde hayat bulur'

Yerel yönetimlerin sürdürülebilir kalkınmanın en önemli uygulayıcıları arasında yer aldığını vurgulayan Kılca, eğitimden sosyal desteklere, gençlik ve spor yatırımlarından kültürel faaliyetlere, çevre hizmetlerinden dijital belediyecilik uygulamalarına kadar hayata geçirilen hizmetlerle fırsat eşitliğini güçlendirmeyi, yaşam kalitesini artırmayı ve hiç kimsenin geride bırakılmamasını hedeflediklerini söyledi. Konuşmasının sonunda yerel yönetimlerin küresel gündemlerin uygulanmasında üstlendiği role dikkat çeken Başkan Hasan Kılca, 'Küresel hedefler yerelde hayat bulur. Şehirlerimiz dönüştükçe dünyamız da dönüşecektir' ifadelerini kullandı.

UCLG Dünya Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen seçimlerde, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın 2026-2029 dönemi Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Başkanlığına seçilmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Başkan Hasan Kılca, 'Konya'mız adına bir kez daha gurur duyduk. Başkanımızı tebrik ediyor, üstlendiği bu küresel görevde muvaffakiyetler diliyorum' şeklinde konuştu.