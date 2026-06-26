Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'da biçerdövere binip buğday hasadı yaptı.

Diyarbakır'a gelen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İslam dünyasında '5. Harem-i Şerif' olarak bilinen Ulu Cami'ye gelerek cuma namazı kıldı. Namaz çıkışı Gazi Caddesi'nde esnafı gezerek kısa bir sohbet gerçekleştiren Özel, daha sonra merkeze bağlı Köşk köyüne hareket etti. Burada 4 ilçenin ziraat odası başkanları, 30 civarında muhtar ve köylülerle buluşan Özel, tarlada buğday hasadına katıldı. Biçerdövere binip buğday biçen Özel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'Diyarbakır programımız elbette siyasi bir program ve Diyarbakır'ın ana gündemi geçim, yoksulluk. Nüfusun çok önemli bir kesiminin tarım ve hayvancılıkla geçindiği ya da geçinmeye çalıştığı ve bugünkü şartlardan dolayı da derin bir yoksulluğa doğru sürüklendiği Diyarbakır'dayız. Gündem özellikle hububat fiyatları, örnek olarak ele alalım buğday fiyatı. Bugün burada Diyarbakır'ın 6 ziraat odası başkanı ile sohbet ettik. Bize sofralarını açtılar. Yer sofrasında onların hem yemeklerini yedik hem de dertlerini dinledik. Hepsi özellikle şunu dile getiriyorlar. Bugün için çok çeşitli hesaplamalar yapılıyor, konuşuluyor falan. Çok iyi yağmış olan yağmura rağmen, yani sulama maliyeti ki Diyarbakır'daki en büyük sıkıntı, onun minimum düzeyde olmasına rağmen 16 lira açıklanmış olan fiyatın protein düzeyi hesabıyla 14,5 lira olarak ödenmesiyle maliyetinin çok altında, yani genelde sulama maliyeti de katıldığında 21 lira maliyet, 16,5 lira fiyat deniyordu. Burada da 18 lira maliyet hesapladık diyorlar. Ama 14,5 lira para geçer ellerine. Özellikle bu konuda, bu sene Türkiye'de bir buçuk Diyarbakır kadar yer ekilmedi, dikilmedi. Diyarbakır'da gelecek sene bu fiyatlardan sonra kimsenin artık ne buğday, ne mercimek, ne bir başka ürünü ekmeye imkanının kalmadığını söylüyorlar. Uygun fiyatlı zirai kredilerden yararlanmak için bir müstakil tapunun istenmesi ya da devlet memurunun kefalet koymasının istenmesi, zirai krediye ulaşımı imkansız kılıyor. Diğer kredilerin maliyetleri açıkça ortada. Kartopu gibi büyümüş olan borçların döndürülebilir hali kalmamış. Bir dokunduk bin ah işittik. Hem doğrudan çiftçilerle 80 kişilik bir heyetle birlikteydik bugün burada ve onların seçilmiş temsilcileri ziraat odası başkanlarıyla. Ziraat odası başkanının siyaseti falan olmaz. Onların siyaseti ekmek siyaseti' ifadelerini kullandı.

Diyarbakırlı bir vatandaşın daha önce Ekrem İmamoğlu'na ve CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na tespih hediye ettiğini ve onlara uğur getirdiğini, aynı tespihten kendisine de hediye edildiğini söyleyen Özel, sözlerine şöyle devam etti:

''Şimdi diyor ki 'Bu tespih çok özel bir tespih. Bunu sana yaptım' dedi. Beylikdüzü Belediye Başkanıydı Ekrem Başkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Sezgin Tanrıkulu'na bunu verdim, Diyarbakır'dan seçilirsin inşallah. 25 sene sonra Diyarbakır'dan geldim, CHP milletvekili çıkardı. Şimdi de sana bunu veriyorum. Sen de başaracaksın inşallah' dedi. Özelliği ne dedim? Say bak dedi. Saydık 33 tane tabii burada, 3 de burada var 36. İnşallah ya partine döndüğünde ya bir yolunu bulduğunda yüzde 36'dan aşağı başlamasın dedi.'