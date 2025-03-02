Türkiye Ekonomisi Güçlü Büyüme Performansı Gösteriyor

Türkiye ekonomisi, 2024 yılında %3,2 oranında büyüme kaydederken, net mal ve hizmet ihracatının bu büyümeye 1,1 puanlık katkı sağladığı açıklandı. Bakan Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatımızı artırmak ve ithalatımızı düşürmek amacıyla yürütüyoruz politikalar sayesinde, 2024 yılı itibarıyla dış ticaret dengesinde önemli iyileşmeler sağladık. Bu da büyümeye olumlu bir şekilde yansıdı" dedi. Türkiye, son 4,5 yılda, yani 18 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürdü.

Büyüme Verileri Uluslararası Arenada Takdir Topladı

2024 yılı büyüme verileri, Türkiye’yi AB ve OECD ülkeleri arasında üçüncü, G-20 ülkeleri arasında ise beşinci sıraya taşıdı. Bakan Bolat, Türkiye'nin pandemiye rağmen büyüme performansını sürdürebildiğini belirterek, son yıllarda elde edilen büyüme oranlarını örnek gösterdi. 2020'de %1,9, 2021'de %11,4, 2022'de %5,5 ve 2023'te %5,1 oranında büyüme kaydedildi.

Cari Fiyatlarla GSYH'de Yeni Rekorlar

2024 yılı itibarıyla Türkiye, cari fiyatlarla GSYH’sini 1 trilyon 322 milyar dolara çıkararak tüm zamanların milli gelir rekorunu kırdı. Ayrıca, kişi başına düşen GSYH, %16,8 oranında bir artışla 15 bin 463 dolara yükseldi.

İhracatın Katkısı ve İstihdamda Güçlü Artış

2024 yılı itibarıyla Türkiye'nin ihracatının ekonomik büyümeye katkısı %1,1’e çıkarken, yatırımların katkısı %1,0, özel nihai tüketimin katkısı ise %2,8 olarak gerçekleşti. Bu büyüme trendi, aynı zamanda istihdam rakamlarına da olumlu yansıdı. Türkiye’de işsizlik oranı, 2025 Ocak ayında %8,4’e gerileyerek son 13 yılın en düşük seviyesine ulaşırken, istihdamda 501 bin kişilik artış sağlandı.

İhracat ve İstihdamdaki Artış Devam Edecek

Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçılar için küresel pazarlarda daha fazla fırsat yaratmaya, yerli üreticileri koruyarak haksız rekabetle mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti. Bakan Bolat, dış ticaretin ekonomik büyüme için önemli bir motor olduğunu ve bu alanda atılacak adımlarla daha güçlü bir Türkiye ekonomisinin inşa edileceğini ifade etti.

Türkiye'nin 2024 yılı büyüme performansı, yalnızca ekonomik verilerle değil, aynı zamanda istihdamdaki artış ve ihracattaki ivme ile de dikkat çekiyor. Türkiye, ekonomik yapısını güçlendirmeye ve sürdürülebilir büyüme yolunda ilerlemeye kararlı.