Bakan Bolat, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında bu yılın ikinci çağrı döneminin kooperatiflerin başvurularına açıldığını duyurdu. Bakan Bolat kooperatiflere proje bazında nakdi destekler sağlamaya devam ettiklerini kaydederek; mal alımlarında 400 bin liraya, hizmet alımlarında 60 bin liraya, nitelikli personel istihdamlarında bir personel için yıllık 204 bin liraya ve iki personel içinse yıllık 408 bin liraya kadar hibe desteklerinden faydanabilecekleri bilgisini verdi.



Bakan Bolat şu ifadeleri kullandı:

"Müjdemiz olsun! Ticaret Bakanlığı olarak, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programımız (KOOP-DES) kapsamında, kooperatiflerimize projeleri bazında nakdi destekler sağlamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda; 2024 yılı ikinci çağrı dönemini kooperatiflerimizin başvurularına açmış bulunuyoruz. Kooperatiflerimiz; mal alımlarında 400 bin liraya, hizmet alımlarında 60 bin liraya, nitelikli personel istihdamlarında bir personel için yıllık 204 bin liraya ve iki personel içinse yıllık 408 bin liraya kadar hibe desteklerimizden faydalanabilecektir. Ticaret Bakanlığımız görev alanında yer alan tüm kooperatiflerimize ve üst kuruluşlarına açık olan program kapsamındaki proje başvuruları, 31 Temmuz 2024 tarihine kadar Ticaret İl Müdürlüklerimize yapılabilecektir."