"Gabar, Şırnak’ı cazibe merkezi haline getirdi"

Bakan Bayraktar, Gabar’da 2021 yılında gerçekleştirilen büyük petrol keşfinin ardından bölgenin önemli bir üretim ve istihdam merkezi haline geldiğini ifade etti. Bayraktar, “Gabar’da attığımız adımlar, sadece enerji üretimi açısından değil, aynı zamanda bölge halkına yeni istihdam olanakları sunması bakımından da büyük anlam taşıyor. Şırnak artık göç veren değil, göç alan bir şehir haline geliyor. Terörden arındırılmış bir Türkiye idealimizin simgelerinden biri de Gabar’dır” dedi.

Sakarya Gaz Sahası’nda üretim 2028’e kadar dört katına çıkacak

Türkiye'nin Karadeniz'deki enerji projelerine de değinen Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası’nda üretimi artırmaya yönelik önemli planları olduğunu açıkladı. Projenin birinci fazının tamamlandığını belirten Bayraktar, “2026 yılında ikinci fazla üretimi iki katına, 2028 yılında üçüncü fazla dört katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor” diye konuştu.

Yurt dışında aktif enerji diplomasisi

Türkiye'nin sadece kendi topraklarında değil, uluslararası alanda da enerji yatırımlarını artırdığını belirten Bayraktar, Azerbaycan, Irak, Rusya, Libya, Pakistan ve Hazar Bölgesi’nde sürdürülen iş birliklerine dikkat çekti. “Kazan-kazan anlayışıyla hem ülkemize hem de iş birliği yaptığımız ülkelere ekonomik katkı sunuyoruz” diyen Bayraktar, bu diplomasinin Türkiye’nin enerji merkezi olma vizyonuna hizmet ettiğini söyledi.

Yenilenebilir enerji ve madenlerde büyük hedefler

Yenilenebilir enerji konusunda da Türkiye’nin küresel sıralamada yükseldiğini belirten Bayraktar, 2035 yılına kadar güneş ve rüzgâr enerjisinde 120 bin MW kapasiteye ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi. Ayrıca, offshore rüzgâr enerjisi ve konvansiyonel olmayan petrol-gaz üretimi gibi alanlarda da önemli adımların atıldığını belirtti.

Madenlerde ise özellikle bor ve altın gibi stratejik kaynaklara odaklandıklarını ifade eden Bayraktar, Nijer’deki altın sahalarında ilk üretimin bir yıl içinde başlamasını planladıklarını açıkladı. Nadir toprak elementlerinde Türkiye’yi küresel bir tedarik merkezi haline getirmek istediklerini de sözlerine ekledi.