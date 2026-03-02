İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının sürdüğü bir dönemde gerçekleşen olayda, IRIB binasının bazı bölümlerinin vurulduğu bildirildi. Saldırı sırasında canlı yayında bulunan bir sunucu, kurumun hedef alındığını izleyicilere duyurdu.

Sunucu, açıklamasında, “Kısa süre önce Radyo ve Televizyon Kurumu’nun bazı bölümleri ABD ve siyonist düşman tarafından hedef alındı. Şu anda yayınlarımız normal şekilde devam ediyor, teknik ekiplerimiz muhtemel hasarları inceliyor” ifadelerini kullandı.

Ancak bu açıklamanın hemen ardından İran basınında yer alan haberlerde, IRIB’e bağlı çok sayıda televizyon kanalının yayınının kesildiği aktarıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ekranlarda “Sinyal yok” uyarısının yer aldığı ve yayın akışının durduğu görüldü.

Saldırının bilançosuna ve olası can kaybına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.