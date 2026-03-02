AB adına yazılı bir açıklama yayımlayan Kallas, İran’da yaşanan gelişmeleri büyük endişeyle takip ettiklerini belirtti. Avrupa Birliği’nin, İran’ın nükleer ve balistik füze programları, insan hakları ihlalleri ve bölgedeki silahlı gruplara verdiği destek nedeniyle kapsamlı yaptırımlar uyguladığını hatırlatan Kallas, bu politikanın kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kallas, “AB’nin güvenliği ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz. İlave yaptırımlar da buna dahildir” dedi.

“Uluslararası hukuka tam saygı gösterilmeli”

Tüm taraflara itidal çağrısında bulunan Kallas, sivillerin korunmasının öncelikli olduğunu belirterek Birleşmiş Milletler ilkeleri ile uluslararası insancıl hukuka tam uyulması gerektiğini ifade etti. İran’a yönelik mesajında ise ayrım gözetmeyen saldırılardan kaçınılması gerektiğini kaydetti.

Saldırılardan etkilenen bölgesel ortaklarla dayanışma içinde olduklarını dile getiren Kallas, AB’nin bölgesel istikrar ve sivil hayatın korunmasına bağlılığını yineledi.

Diplomatik çözüm vurgusu

AB’nin gerilimin düşürülmesi amacıyla bölgedeki aktörlerle temaslarını sürdürdüğünü belirten Kallas, İran’ın nükleer silah edinmesini önlemeye yönelik tüm diplomatik çabalara katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

İran’ın, başta Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yapılan anlaşmalar olmak üzere nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Kallas, nükleer güvenliğin kritik bir öncelik olduğunun altını çizdi.

Hürmüz Boğazı uyarısı

Kallas, Orta Doğu’daki gerilimin Avrupa ve küresel ekonomi üzerinde öngörülemez sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerek, özellikle kritik su yollarının açık tutulmasının önemine işaret etti. Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek bir kesintinin küresel ticaret ve enerji arzı açısından ciddi riskler taşıdığını belirtti.

AB’nin İran halkıyla dayanışma içinde olduğunu da ifade eden Kallas, İranlıların insan hakları ve temel özgürlüklerin güvence altına alındığı bir gelecek yönündeki taleplerini güçlü şekilde desteklediklerini sözlerine ekledi.