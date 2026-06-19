Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen GSB YAZ 2026 Dijital Harita Platformu'nu tanıttı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB YAZ 2026 Dijital Harita Platformu'nu hayata geçirdiklerini açıkladı. Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, platform sayesinde gençlerin yaz dönemindeki faaliyetlere, hizmetlere ve gençlik fırsatlarına daha hızlı, kolay ve erişilebilir şekilde ulaşabileceğini belirterek, yaz tatilini dolu dolu geçirmek isteyen gençler için tüm etkinliklerin tek bir adreste toplandığını ifade etti.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda geliştirilen platform sayesinde gençler, gençlik merkezleri, genç ofisler, gençlik kampları, spor tesisleri, Seyahatsever Projesi kapsamında hizmet veren yurtlar ve yaz dönemi etkinlik noktalarına ilişkin bilgi ve konum detaylarına tek noktadan ulaşabiliyor. Mobil uyumlu ve kullanıcı dostu bir yapıya sahip olan platformda il, ilçe, kategori, mesafe ve anahtar kelime bazlı arama seçenekleri yer alıyor. Kullanıcılar, tercih ettikleri hizmet türüne göre harita üzerinde ilgili noktaları görüntüleyebilirken adres, iletişim bilgileri, konum ve yol tarifi gibi detaylara da kolaylıkla ulaşabiliyor.

Gençlere kişiselleştirilmiş öneriler sunuluyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen platformda yer alan kısa yönlendirme anketi sayesinde gençlere spor, kültür, sanat, doğa ve seyahat gibi farklı kategorilerde kişiselleştirilmiş öneriler sunuluyor. Böylece kullanıcılar kendilerine en uygun yaz dönemi fırsatlarını keşfedebiliyor ve bulundukları konuma en yakın hizmet noktalarına hızlı şekilde ulaşabiliyor. Harita tabanlı yapısı sayesinde gençler yakınlarındaki hizmet birimlerini görüntüleyebiliyor, filtreleme seçenekleriyle farklı kategoriler arasında geçiş yapabiliyor ve ihtiyaçlarına uygun imkânları karşılaştırmalı olarak inceleyebiliyor. Platform ayrıca açık ve koyu tema seçenekleriyle farklı kullanım alışkanlıklarına da uyum sağlıyor. Platforma genclikhizmetleri.gov.tr/yaz2026 adresi üzerinden ulaşılabiliyor.