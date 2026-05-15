Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) binasında, İstanbul Şişli Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi’nde gerçekleştirilecek ihale saat 14.00’te başlayacak. Satışa konu olan taşınmazlar, Antalya ili Kumluca ilçesi Yazır Köyü’nde bulunan 106 ada 107 ve 110 parselleri kapsıyor. 107 parsel üzerindeki “Babylon Town Otel”, içerisindeki makine, teçhizat, tefrişat ve menkullerle birlikte satışa dahil edilecek.

İhale için belirlenen muhammen bedel 116 milyon TL + KDV olarak açıklandı. Katılımcıların ihaleye girebilmesi için muhammen bedelin yüzde 5’i olan 5 milyon 800 bin TL tutarındaki teminatı, teklif süresinin bitimine kadar şirketin banka hesabına yatırmaları gerekiyor.

Şartnameye göre ihaleyi kazanan alıcı, sözleşme ve devir işlemlerine ilişkin tüm vergi, harç ve masrafları üstlenecek. Ayrıca ihale şartlarını yerine getirmeyen veya satın almaktan vazgeçen katılımcıların teminatı irat kaydedilecek.

Şirket, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmadığını ve ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbest olduğunu da ilan etti.

İhaleye katılamayacak kişiler arasında ise FETÖ/PDY bağlantısı veya Milli Güvenlik Kurulu’nca milli güvenliğe tehdit olarak kabul edilen yapı, oluşum ve gruplarla ilişkisi bulunanlar yer alıyor.

İhaleye ilişkin başvuru ve detaylı bilgi, şirketin ilan ve satış şartnamesi üzerinden temin edilebilecek. Ayrıca taşınmazı yerinde görmek isteyenler randevu alarak yetkililerle iletişime geçebilecek.