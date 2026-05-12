Geçtiğimiz yıl yaklaşık 60 bin yolcunun ziyaret ettiği Marmaris Limanı’nda bu sezon 59 sefer planlanırken, Ekim ayı sonuna kadar düzenli gemi trafiğinin devam edeceği bildirildi. Kasım ve Aralık aylarında ise sefer sayısının azalmasına rağmen bazı büyük gemilerin limana uğramayı sürdüreceği ifade edildi.

Marmaris Ticaret Odası yetkilileri, özellikle MSC Divina gibi yaklaşık 5 bin yolcu ve mürettebat taşıyan gemilerin her hafta ilçeye önemli bir hareketlilik getirdiğini belirtti. Yetkililer, planlı seferlere ek olarak bölgesel krizler nedeniyle programa sonradan dahil olan gemilerle birlikte sayının daha da artabileceğine dikkat çekti.

Turizm temsilcileri ise kruvaziyer yolcularının günübirlik ziyaretlerle de olsa ilçe ekonomisine katkı sağladığını vurguladı. Özellikle çarşı esnafı, restoranlar ve turizm işletmelerinin bu hareketlilikten doğrudan faydalandığı ifade edildi. Kruvaziyer turistlerinin genellikle daha yüksek gelir grubuna sahip olması da harcama düzeyini artıran bir unsur olarak değerlendirildi.

Uzmanlara göre kruvaziyer turizmindeki bu yükseliş, Marmaris’in Akdeniz’deki önemli destinasyonlar arasındaki konumunu güçlendirecek ve ilçenin uluslararası bilinirliğine uzun vadeli katkı sağlayacak.