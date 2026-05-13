Toplantıda, Bakan Mehmet Nuri Ersoy 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin turizm verileri ile birlikte sektörün genel ekonomik görünümüne dair bilgi paylaşarak, yılın geri kalan dönemine yönelik beklentileri aktardı. Turizm sektörünün makroekonomik etkileri, istihdam üzerindeki katkısı, yatırım potansiyeli ve finansmana erişim ihtiyaçları çerçevesinde değerlendirmelerde bulunuldu.

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Turizm; ülkemizin büyümesi, istihdamı ve cari dengesi açısından stratejik öneme sahip sektörlerden biridir. Bankacılık sektörü olarak turizm yatırımlarının finansmanı, işletmelerin desteklenmesi ve sektörün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlanması amacıyla üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Çakar, “Bu yılın Mart ayı itibarıyla turizm sektörüne kullandırılan krediler yıllık bazda yüzde 47 oranında artarak 766 milyar TL’ye ulaştı. Toplam ticari kredilerin yüzde 4,1’i turizm sektörüne verildi. Bu sektördeki takibe dönüşüm oranı ise yüzde 1 ile ticari kredi ortalamasının altındadır” diye bilgi paylaştı.

Türkiye’nin turizm alanındaki güçlü potansiyelinin finans sektörü açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten Çakar, bu alandaki kamu ve özel sektör iş birliğinin güçlenerek süreceğini ifade etti.