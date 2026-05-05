Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, toplantının ana gündemini ülkedeki yatırım fırsatları oluşturdu. Özellikle turizm ve otelcilik sektöründe geliştirilebilecek projeler ile iki taraf arasında kurulabilecek iş birlikleri detaylı şekilde ele alındı.

Haberde, Tamince’nin uluslararası turizm alanındaki deneyimine dikkat çekilerek, Suriye’nin yeniden yapılanma sürecinde bu birikimden faydalanılabilecek projelerin değerlendirildiği ifade edildi. Ayrıca, modern turizm anlayışı, sürdürülebilir şehirleşme ve kültürel odaklı yatırımların da görüşmede öne çıkan başlıklar arasında yer aldığı belirtildi.

SANA, Tamince’nin kurucusu olduğu Rixos Hotels markasının küresel ölçekte tanınan bir turizm markasına dönüştüğünü vurgularken, projelerinde misafirperverlik, eğlence ve yaşam tarzı konseptlerini bir araya getirdiğine dikkat çekti.

Görüşme, Suriye’nin ekonomik açılım arayışları kapsamında turizm sektörüne yönelik uluslararası iş birliklerinin gündeme gelmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.