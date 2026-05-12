Türkiye’nin önde gelen konaklama zincirlerinden Elite World Hotels & Resorts, turizm sektöründeki 50. yılını kutluyor. Yarım asırlık deneyimiyle Türk turizminin köklü markalarından olan Elite World, 50 yılı yalnızca bir kilometre taşı olarak değil, geleceğe uzanan yeni bir dönemin başlangıcı olarak konumlandırıyor. Elite World, yeni dönem vizyon ve hedeflerini paylaştığı basın toplantısında, deneyim odağına aldığı “Bir Dünya Var” yaklaşımını da tanıttı.

Konaklamanın Ötesinde Bir Deneyim Dünyası

Elite World Hotels & Resorts’un yeni dönem vizyonunu ifade eden “Bir Dünya Var” yaklaşımı; iş ile tatilin, şehir ile doğanın, gastronomi ile eğlencenin iç içe geçtiği çok katmanlı bir deneyim evrenini anlatıyor.

Bu yaklaşım, misafirlere yalnızca bir konaklama değil; iyi yaşamdan gastronomiye, farklı yaşam alanlarından sosyal deneyimlere uzanan bütüncül bir dünya sunmayı hedefliyor.

50 yıllık birikimini bugünün dinamik beklentileriyle buluşturan Elite World, farklı segmentlere hitap eden çok markalı yapısı ve geniş hizmet ağıyla konaklama anlayışını yeniden yorumlayarak, tek bir güçlü çatı altında bir araya getiriyor.

50 Yıllık Birikim, Geleceğe Taşınıyor

Basın buluşmasında konuşan Elite World Hotels & Resorts Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, “50 yıllık yolculuğumuz boyunca değişen yaşam

alışkanlıklarını, beklentileri ve deneyim anlayışını yakından gözlemledik. Bugün misafirler yalnızca bir otelde konaklamak değil; kendilerini ait hissedecekleri bir atmosfer deneyimlemek istiyor. ‘Bir Dünya Var’ yaklaşımımız tam olarak bu dönüşümün bir yansıması.” dedi.

Elite World Hotels & Resorts CEO’su Orkun Petekçi ise markanın büyüme vizyonuna dikkat çekti: “Bugün Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda büyüyen güçlü bir marka yapısına sahibiz. Franchise modelimizle büyümeye devam ederken, deneyim odaklı otelcilik anlayışımızı yeni şehirler ve yeni pazarlara taşımayı hedefliyoruz. ‘Bir Dünya Var’ bizim için yalnızca bir iletişim söylemi değil; markamızın geleceğe bakışını anlatan güçlü bir yaklaşım.”

Ekovitrin’den Ali Karabaş, Elite World Hotels & Resorts’un 50. yıl vizyon toplantısına katılarak markanın yeni dönem hedefleri hakkında bilgi aldı. Toplantıda, Elite World’ün “Bir Dünya Var” yaklaşımıyla konaklama deneyimini yeniden tanımlayan vizyonu ve 2030 yılına kadar 70 otele ulaşmayı hedefleyen büyüme planları paylaşıldı.



Global Büyüme Hedeflerine Emin Adımlarla İlerliyor



Elite World Hotels & Resorts, önümüzdeki dönemde hem Türkiye’de hem de global pazarda büyümesini sürdürmeyi hedefliyor. Bugün 19 şehirde 34 oteli bulunuyor. Özellikle Anadolu şehirleri, Avrupa ve Orta Asya odağında yeni yatırımlar planlayan markanın hedefi, 2030 yılına kadar 70 otele ulaşmak.