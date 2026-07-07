Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde olağanüstü güvenlik önlemlerine sahne oluyor. Şehrin birçok noktasında trafik düzenlemeleri ve güvenlik tedbirleri uygulanırken, Çankaya'da hizmet veren bir eğlence mekanı da aldığı kararla gündem oldu.

İşletme, giriş kapısına astığı duyuruda NATO Zirvesi boyunca faaliyet göstermeyeceğini açıkladı. Duyuruda, "NATO Zirvesi'nden dolayı devletimize destek olmak amacıyla mekanımızı zirve sonuna kadar kapatıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Güvenlik tedbirlerinin yoğunlaştığı dönemde alınan bu karar, sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Bazı kullanıcılar işletmenin tutumunu desteklerken, bazıları ise uygulamayı farklı açılardan değerlendirdi.

NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da özellikle kritik güzergâhlarda güvenlik önlemleri artırılırken, bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı ve kent genelinde çeşitli düzenlemeler hayata geçirildi.