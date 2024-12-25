Noel Ayini ve Yeniden Doğuş Mesajı

Kilise cemaatinin katılımıyla gerçekleştirilen ayin, Hz. İsa’nın doğumuna atfedilen anlamlarla doluydu. Peder Nikola Papasoğlu, ayin sırasında yaptığı konuşmada, Noel’in Hristiyanlar için taşıdığı manevi değeri vurguladı. Papasoğlu, “Bu bayram bizler için çok önemli, iki bin yıl önce mağarada doğmuş olan Mesih İsa’mızın doğumu, her yıl yeniden bir yenilik ve umut kaynağıdır” dedi.

Deprem Sonrası İlk Noel

Asrın felaketi olarak anılan depremin ardından Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen bu ilk Noel ayini, hem manevi hem de toplumsal bir dayanışma ruhunu canlandırdı. Kilisenin onarılan duvarları arasında yankılanan dualar ve ilahiler, depremde yitirilen hayatların hüznünü taşırken, geleceğe dair umut dolu bir mesaj verdi.

Çocuklara Hediyeler, Cemaatten Yeni Yıl Dilekleri

Ayinin ardından yılbaşı pastası kesildi ve çocuklara hediyeler dağıtıldı. Kilise içinde toplanan cemaat üyeleri yeni yıl için dilek tutarken, Noel’in barış ve sevgi mesajını bir kez daha hatırlattı.

Güvenlik Önlemleri

Noel etkinliği sırasında kilisenin çevresinde ve içinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Bu durum, etkinliğin huzur içinde geçmesini sağladı.

Hatay’ın kültürel ve dini çeşitliliğini yansıtan bu anlamlı etkinlik, hem kent halkı hem de Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi için manevi bir yeniden doğuşun sembolü oldu. Deprem sonrası dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak tarihe geçen bu Noel kutlaması, umut ve yenilenme ruhunu yaşattı.