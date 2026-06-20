Hatay'da düzenlenen Yeşilay Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda 67 şehirden gelen 917 sporcu minderde mücadele edecek.

Antakya ilçesi Merkez Salonu'nda düzenlenen Yeşilay Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası başladı. 19 Haziran-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'nin farklı illerinden gelen genç judocular ter döküyor. Şampiyonaya 67 şehirden 917 sporcu katılırken, sporcular farklı sıkletlerde dereceye girebilmek için mücadele ediyor. Şampiyonanın açılışında konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentin böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

'Biz kazananı alçakgönüllükle, yenileni tekrar ayağa kalkan bir sporcu olarak görmek isteriz'

Yeşilay Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda 67 şehirden gelen sporcuların minderde ter dökeceğini ifade eden Hatay valisi Mustafa Masatlı, 'Şehrimizin böyle bir şampiyonaya ev sahipliği yapması bizi de ziyadesiyle mutlu etmektedir. Bizler federasyonla görüşme yaptığımızda Yeşilay Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nın Hatay ilimizde 19-21 Haziran arasında yapılması yönünde teklifler oldu. Biz de kabul ettik. Bununla ilgili başta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla birlikte bu organizasyonun sağlıklı, huzurlu, herhangi bir sıkıntı yaşanmadan geçmesi için her türlü tedbiri aldık. Bugün de burada 67 vilayetten yüzlerce sporcu minderde ter dökecek. Tabii burada biz kazananı alçakgönüllükle, yenileni tekrar ayağa kalkan bir sporcu olarak görmek isteriz. Tabii 6 Şubat'tan bu tarafa biz bu şehrin her yanı ve yönüyle ayağa kalkması noktasında pek çok çaba sarf ettik. Bütün bu çalışmalarımızda bize liderlik eden başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, diğer taraftan bu şampiyonanın burada yapılmasında emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Türkiye Judo Federasyonu'na, bütün antrenörlerimize, sporcularımıza ve onları yetiştiren ailelerine ben buradan çok teşekkür ediyorum. Yeşilay Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nın başta ilimiz olmak üzere ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bütün sporcularımıza başarılar dilerim' dedi.

Elif Şenoler: 'Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldum ve çok gurur verici bir şey'

Manisa'dan gelerek kendi sıkletinde judoda üçüncü olan sporcu Elif Şenoler, '6 Şubat Hatay depreminde olumsuzluklar yaşandı. Yaşanan depremden sonra bir etkinlik düzenlendi ve ben de bu etkinliğe katıldım. Judoda, Türkiye şampiyonaları düzenleniyor ve dereceye giren sporcu Avrupa'da Balkan şampiyonasında ülkemizi temsil ediyor. Ben Manisa'dan geliyorum ve 40 kiloda üçüncü oldum. Toplam olarak Türkiye Şampiyonası'na 800-900 civarında sporcu katıldı. Benim sıkletimde 35 sporcu vardı. Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldum ve çok gurur verici bir şey. Buraya gelirken bir hedef için geldiğim ve bu hedefin karşılığını aldığımız için çok mutluluk verici bir şey. Hedef Avrupa kıtasında ülkemi temsil etmek, Balkan Şampiyonası'nda bayrağımı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorum' ifadelerini kullandı.