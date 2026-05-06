Reyhanlı ilçesine bağlı Bükülmez Mahallesi başta olmak üzere çevrede etkili olan dolu yağışı kısa sürede tarlaları beyaza bürürken, özellikle hasada hazırlanan ürünlerde ciddi kayıplar yaşandı. Üreticiler, sadece 10 dakika süren dolunun aylar süren emeği yok ettiğini dile getirdi.

Reyhanlı Ziraat Odası Başkanı Şemsettin Cüneydioğlu, dolunun etkilediği alanın büyüklüğüne dikkat çekerek yaklaşık 6 bin dönümlük arazide ürünlerin tamamen zarar gördüğünü söyledi. Cüneydioğlu, “Dolu ceviz büyüklüğünde ve çok şiddetliydi. Bu saatten sonra ürünlerin toparlanma şansı yok. Toprağın altındaki patatesler gelişimini tamamlayamayacak, olduğu gibi kalacak” dedi.

Bölgede toplamda yaklaşık 25 bin dönüm alanda üretim yapıldığını belirten Cüneydioğlu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sahada hasar tespit çalışmalarını başlattığını da aktardı.

Çiftçilerden Halil Kureyşoğlu ise dolunun şiddetini şu sözlerle anlattı: “10 dakika içinde ne patates kaldı ne soğan ne de buğday. Hasada 20 gün kalmıştı. Soğanlar sanki çekiçle ezilmiş gibi paramparça oldu.”

Bölgede üreticiler, yaşanan zararın karşılanması için destek beklerken, yetkililerin hasar tespit raporlarının ardından atacağı adımlar merakla bekleniyor.