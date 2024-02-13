Azerbaycan Anayasa Mahkemesi, Ferhat Abdullayev başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulunun (MSK) 7 Şubat’ta yapılan erken cumhurbaşkanlığı seçimine dair nihai protokolünü görüştü. MSK Başkanı Müzahir Penahov'un dinlenildiği oturumda mahkemeye sunulan protokoller incelendi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Abdullayev, toplantının ardından MSK'nın seçim sonuçlarına yönelik protokolünü onayladı. Abdullayev 4 milyon 567 bin 458 geçerli oy alarak yüzde 92,12 ile seçimleri kazanan Yeni Azerbaycan Partisi Başkanı İlham Aliyev'i ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak ilan etti.

Aliyev’in 3 gün içinde Azerbaycan Milli Meclisi’nde yemin ederek göreve başlaması gerekiyor.



Seçime katılım 76,43 oldu

Azerbaycan 7 Şubat’ta gerçekleştirilen erken cumhurbaşkanı seçimlerinde Yeni Azerbaycan Partisi'nin adayı mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yanı sıra Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi'nin adayı Kudret Hasanguliyev, Milli Cephe Partisi'nin adayı Razi Nurullayev, Büyük Azerbaycan Partisi’nin adayı Elşad Musayev, Büyük Kurtuluş Partisi’nin adayı Fazil Mustafayev, bağımsız adaylar Zahid Oruç ve Fuad Aliyev yarıştı. Seçmen sayısının 6 milyon 478 bin 623 olduğu ülkede seçimlere katılım oranı 76,43 olarak açıklandı. Seçimi 89 ülke, 72 uluslararası örgütten 790’ı yabancı olmak üzere toplam 90 bin 372 gözlemci izledi. Ülke basını dışında 109 uluslararası medya kuruluşundan 216 yabancı gazeteci de seçimi yakından takip etti.